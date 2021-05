Declaran culpable a Cristhian Bahena Rivera por el asesinato de Mollie Tibbetts en Iowa

El mexicano Cristhian Bahena Rivera, un trabajador agrícola de 26 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado el viernes en el secuestro y apuñalamiento que causó la muerte a la estudiante universitaria Mollie Tibbetts en julio de 2018, reportó CNN.

El veredicto en el cual declararon culpable a Cristhian Bahena Rivera por el asesinato de Mollie Tibbets llega casi tres años después de que el cuerpo de la mujer de 20 años fuera encontrado en un campo de maíz de Iowa, en un caso que cobró alcance nacional al ser utilizado por los republicanos para criticar las leyes migratorias del país.

#BREAKING: An Iowa jury finds illegal immigrant Cristhian Bahena Rivera GUILTY of first degree murder in the death of #MollieTibbetts.

Sentencing will be July 15 and he faces life in prison without parole. pic.twitter.com/XaUGbc6Cad

