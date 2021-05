La NBA está de luto por la muerte de Mark Eaton, un legendario gigante de 2.24 metros

Uno de los gigantes más intimidantes de la historia de la NBA ha muerto: Mark Eaton, quien fue una figura del Utah Jazz en la década de los 80 y principios de los 90, falleció tras sufrir un accidente de bicicleta. Tenía 64 años.

Eaton, quien se quedó a vivir en Utah tras el final de su carrera, al parecer sufrió un choque sin colisión con otro vehículo la noche del viernes en el Condado Summit, Utah. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Mark Eaton, nacido en Inglewood, California, llegó a la NBA por un camino inesperado, ya que fue descubierto por un coach de un colegio comunitario mientras trabajaba como mecánico automotriz en 1977. Tras dos años en Cypress College, en el área de Los Ángeles, llegó a UCLA, el trampolín para alcanzar la NBA con el Utah Jazz en 1982.

The NBA mourns the passing of Mark Eaton, a Utah Jazz legend and former president of the Retired Players Association. Mark was an All-Star, two-time Defensive Player of the Year and beloved member of our league. We send our heartfelt condolences to his family and many friends. pic.twitter.com/7AjsqwMwpt

— NBA (@NBA) May 29, 2021