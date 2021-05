Doble fractura: Kevin De Bruyne contó sobre su lesión en la final de la Champions

El mediocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne sufrió una fractura doble en la cara durante un choque con la defensor del Chelsea Antonio Rudiger en la disputa de un balón durante el partido de la final de Champions League, donde los blues terminaron alzando la copa.

De Bruyne contó a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con fractura aguda en la nariz y órbita izquierda, todo a dos semanas de iniciar la Eurocopa.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021