Una Alianza para Centroamérica trae esperanzas al Triángulo Norte

Este marzo, cuando el presidente Joe Biden encargó a su vicepresidenta Kamala Harris de manera informal la cartera de inmigración y, en ese contexto, de las relaciones de Estados Unidos con México y Centroamérica, muchos pensaron que le estaba encomendando una tarea imposible.

Argumentaron que “Biden le entregó a Harris una granada política, y se cuestionaban si ella puede puede desactivarlo.

Tras ello estaba la convicción generalizada en el país de que el tema de la inmigración es tan complejo que su gestión no podía prosperar. Y en consecuencia se especuló que ello a la larga tendría efectos negativos para la administración, la imagen de Harris y sus perspectivas de postularse a la presidencia en el futuro.

La vicepresidenta estableció desde el comienzo una serie de prioridades que están en total contraste con la política caótica, aislacionista y revanchista de la anterior administración.

Cuando Trump anuló en 2017 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Harris invitó a su oficina del Senado a un grupo de Dreamers hasta entonces protegidos por DACA; fue una de los 10 proponentes de la ley Dreamers, que como se sabe nunca llegó a prosperar en el Senado.

Cuando la separación de familias ordenada por Trump llevó a encerrar a los niños en jaulas con un trato inhumano, Harris pidió la renuncia de la entonces secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen.

Como fiscal general de California, ayudó a coordinar los abogados de inmigración para las familias que necesitan asistencia, junto con otras iniciativas políticas encaminadas a alejar a indocumentados criminales, y que le acarrearon algunas críticas.

Kamala Harris está entre quienes consideran que se debe contemplar el control de las actuales olas migratorias de emergencia atacando las razones de la emigración: la pobreza, la violencia y la desesperanza en los países de origen.

Es la misma idea que guió una iniciativa de 2015, a cargo del entonces vicepresidente Joe Biden. Se inyectaron de manera directa centenares de millones de dólares en la economía de estos países, pero el esfuerzo languideció a causa de la corrupción todavía imperante allí.

Harris puso manos a la obra. Este 27 de mayo, emitió en un evento en la Casa Blanca un “Llamado a la Acción“ para que las empresas y las empresas sociales asuman compromisos nuevos e importantes para ayudar a enviar una señal de esperanza” a los países de Centroamérica.

De esa manera, invitó a participar al sector privado para así “abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”, “mediante la promoción de oportunidades económicas”.

El evento es resultado de la cooperación entre la Casa Blanca y la Alianza por Centroamérica (“Partnership for Central America”), que tiene, efectivamente, como objetivo ayudar al desarrollo económico y social de los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Creo que las empresas, en particular nuestro sector empresarial privado, tienen un papel muy importante que desempeñar en la creación de empleo, la promoción de oportunidades económicas y el desarrollo a largo plazo”, enfatizó después del evento la Vicepresidenta Harris en su cuenta de Twitter.

Addressing the root causes of migration from the Northern Triangle requires sustained economic growth and investment. The private sector has an important role to play. Today, I met with the leaders of companies and organizations that announced commitments to invest in the region. pic.twitter.com/tFTRInZxoZ

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 27, 2021