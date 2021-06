Al menos un herido en tiroteo activo en estación de bomberos cerca de Santa Clarita

Un tiroteo en la estación de bomberos del condado de Los Ángeles en Agua Dulce, al noreste de Santa Clarita, dejó al menos a un bombero muerto.

Los acontecimientos tuvieron lugar en la cuadra 8700 de Sierra Highway antes de las 11 de la mañana, tal y como confirmó en redes sociales el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD, por sus siglas en inglés).

“Es con gran pesar que el LACoFD confirma que un trágico tiroteo ocurrió aproximadamente a las 10:55 de la mañana de hoy en FS 81 en Agua Dulce”, publicó la agencia en Twitter. “El Departamento todavía está en el proceso de recopilar información adicional y está cooperando con las fuerzas policiales”, añadió.

It is with heavy hearts that the LACoFD confirms that a tragic shooting occurred at approximately 10:55 a.m. today at FS 81 in Agua Dulce. The Dept. is still in the process of gathering additional information & are cooperating with law enf. throughout this ongoing incident. (1/2)

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) June 1, 2021