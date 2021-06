Amazon Music celebra el Mes del Orgullo con nueva música, playlists y más

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todo el mes de junio es el Mes del Orgullo, la celebración anual y global de la liberación LGBTQIA+. Amazon Music se viste de colores y durante el mes debutará canciones Amazon Originals donaciones, transmisiones en vivo, herramientas de Alexa, playlists, videos musicales, y más, aportando una banda sonora para las celebraciones del Orgullo alrededor del mundo.

Jermaine Stewart, streaming por primera vez

Para celebrar el Orgullo, Amazon Music ha trabajado con Universal Music Group para sumar al streaming el catálogo de Virgin del artista pionero de R&B Jermaine Stewart. Un talentoso artista que falleció demasiado pronto, Stewart marcó el camino para incontables artistas LGBTQ+ que lo siguieron, con éxitos como “We Don’t Have to Take Our Clothes Off” y “Say It Again”. A partir de hoy, los clientes podrán descubrir su catálogo previamente no disponible incluyendo los álbumes de Stewart Say It Again, The Word Is Out, y What Becomes a Legend Most que podrán escucharse en streaming por primera vez. Para los fans que busquen una introducción a su música – o simplemente una forma fácil de volver a visitar su catálogo – Amazon Music ha preparado una nueva [RE]DISCOVER playlist con la música de Jermaine Stewart, que abarca toda la carrera del icónico artista.

Nueva música y listas de canciones para las celebraciones del Orgullo

Para aportarle música a las celebraciones del Orgullo alrededor del mundo, Amazon Music vuelve a lanzar hoy PROUD, la lista global de canciones que resaltan nueva música de artistas LGBTQIA+, y presenta Orgullo, una nueva lista de canciones dedicada a los artistas latinos LGBTQIA+. Ambas listas de canciones seguirán estando disponibles más allá del Mes del Orgullo, celebrando a los artistas queer durante todos los 365 días del año. Con imágenes originales del artista gráfico Leandro Assis, ambas listas de canciones estarán disponibles para los clientes de Prime, así como para los subscriptores de Amazon Music Unlimited y Amazon Music HD.

Proud será también el hogar de una serie de nuevas canciones Amazon Originals para el Mes del Orgullo con artistas LGBTQIA+. Los fans podrán escuchar el primer tema original inspirado en el Orgullo de Amazon, una emotiva versión de “Bless the Telephone” de Labi Siffre del artista de R&B aclamado por la crítica serpentwithfeet. Otros Amazon Originals que llegarán próximamente incluyen nuevas pistas de Chloe Moriondo con dodie, Claud, y Rostam debutando en PROUD.

“Soy un gran fan de Labi Siffre y sus letras en ‘Bless the Telephone’ son muy profundas”, dijo serpentwithfeet. “Quiero que toda la comunidad LGBTQIA+ celebre a lo grande por el Mes del Orgullo, pero también quiero que tengamos esos momentos amables entre nosotros. Esta canción nos da algunas herramientas para hacer precisamente eso”.

Hoy, Amazon Music también presenta un video totalmente nuevo para la canción Amazon Original de St. Panther, “Real Love Takes Time”. Lanzada originalmente en la lista de canciones The Snapdragon Sound, creada para mostrar la capacidad de generar audio de alta calidad de la tecnología Snapdragon Sound de Qualcomm, la canción tiene ahora un nuevo video inspirado en el Orgullo. Dirigido por Lili Pepper, el lúdico video es una celebración de todos los tipos de amor, justo a tiempo para el mes del Orgullo.

“Alexa, reproduce la historia del Orgullo”

Amazon Music también está expandiendo Pride History, una colección de listas de canciones narradas que comparte relatos y música de la historia de la liberación de LGBTQIA+ alrededor del mundo. Narrado por artistas como Kim Petras, Yungblud, Tegan and Sara, Melissa Etheridge y Christian Chávez, Pride History es el primer relato en audio que incluye las historias y la música que empujaron el movimiento global por la liberación LGBTQ+.

Compuesto por más de 50 importantes e inspiradores relatos de nueve países distintos, los clientes de Amazon Music Prime y Amazon Music Unlimited que digan “Alexa, reproduce la historia del orgullo” escucharán a artistas de todo el planeta como Liniker (Brasil), Eddy de Pretto (Francia), David Blank (Italia), Wilhelmine (Alemania), Lido Pimienta (Canadá), Ricky Merino (España) entre otros, los que compartirán historias esenciales y no siempre conocidas sobre el proceso queer en sus países. La serie fue desarrollada por un equipo global de escritores incluyendo Matthew Riemer, co-creador de la cuenta @lgbt_history en Instagram y co-escritor de We are Everywhere.

“Estoy increíblemente agradecido de tener el apoyo de Amazon Music y los artistas y las organizaciones con los que estamos trabajando para poner en marcha estas iniciativas del Mes del Orgullo”, dijo John Farrey, encargado de Orgullo en Amazon Music. “Jermaine Stewart continúa viviendo a través de la música que le ha dado al mundo, y estoy entusiasmado de que haya más música para que comprobemos su talento. Desarrollar Pride History con los artistas que lo han narrado fue una educación sobre la ferocidad de nuestros predecesores. No puedo decirte el número de veces que nos hemos detenido para comentar sobre estas historias durante las sesiones de grabación. De PROUD a Pride History a The Word is Out de Jermaine, hay muchísima música para descubrir, y estamos entusiasmados por darle inicio”.

Apoyo a las organizaciones LBGTQIA+

Amazon Music también ha trabajado con los artistas que participan en nuestra campaña del Orgullo para identificar y apoyar a organizaciones clave LGBTQIA+ que están trabajando para sostener y defender los derechos de las personas queer alrededor del mundo. Tras ser nominadas por los artistas que participan en esta campaña, Amazon Music contribuirá financieramente a lo largo del mes con organizaciones como Rainbow RailRoad, una organización global sin fines de lucro que ayuda a las personas queer a escapar de la violencia estimulada por el Estado; SAGE, un grupo nacional de defensa y servicios que apoya a los ancianos LGBTQIA+ ; y Born Perfect, una campaña para terminar con las terapias de conversión en todo el mundo; entre otras.

Group Thread, conducido por Ira Madison III

Todos los lunes a las 2pm hora del Pacífico, el canal de Twitch de Amazon Music también presentará nuevos episodios de Group Thread, las sesiones en vivo de Amazon Music con conversaciones con artistas y creadores de todo el mundo. Conducido por Ira Madison III del podcast “Keep It!” de Crooked Media, los episodios del Orgullo de la serie se estrenarán el 7 de junio e incluirán conversaciones cándidas con artistas y profesionales de la música LGBTQIA+. Los próximos episodios incluirán la proyección y debate de Love Me Like You Should, el mini documental de Amazon Music sobre el legendario artista de la música disco Sylvester, y más tarde el mismo mes, el artista pionero Mykki Blanco se sumará a Ira durante el programa.