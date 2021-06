Isabela Merced sufrió crisis de identidad como hija de inmigrantes, como su personaje en “Spirit Untamed”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Isabela Merced sigue dando pasos firmes en Hollywood. Aún no ha cumplido 20 años (lo hará el próximo 10 de julio) y su currículum ya incluye trabajos como protagonista en “Dora and the Lost City of Gold” y como secundaria destacada en comedias como “Instant Family”, dramas como “Sicario: Day of the Soldado” o films de acción como “Transformers: The Last Knight”.

Ahora esta actriz estadounidense de origen peruano pone voz a Lucky Prescott, el personaje principal de “Spirit Untamed”, la nueva entrega de la saga de animación de DreamWorks que comenzó en 2002 con “Spirit: Stallion of Cimarron” y antes con la serie de televisión sobre el caballo salvaje del mismo nombre.

Lucky creció sin su madre, Milagro Navarro (voz de Eiza González), una jinete de acrobacias de un pueblo en la frontera con México que muere en un accidente con su caballo. Después de criarse con su abuelo y su tía “gringos”, una Lucky adolescente vuelve un verano de mala gana a Miradero. Todo cambia cuando conoce a Spirit, un caballo salvaje que la hace reconectar con sus orígenes.

Merced –cuyo nombre legal es Isabela Moner– nos habló de su trabajo en “Spirit Untamed” en un español casi perfecto, pero introduciendo aquí y allá alguna palabra en inglés en la conversación.

Pregunta: ¿Qué significa para ti hacer este papel de Lucky, que es una chica hispana entre dos culturas?

Isabela Merced: Tengo mucho en común con Lucky porque ella viene de una mamá latina y un papá americano. Yo nací en Cleveland, Ohio, donde aprendí español antes que inglés. Pero después en la escuela sentí un poco de crisis de identidad porque sólo hablaba español. Tuve que aprender inglés. Todos los chicos hijos de inmigrantes tienen que asimilar si perder esos aspectos de su personalidad y su cultura, o no. Lucky también tiene esa experiencia, porque antes vivía en Miradero, pero después de la muerte de su mamá fue a vivir con su abuelo. Al regresar al pueblo se siente como una extranjera, pero después de encontrar a las amigas de su mamá y ese cuarto con todas las pertenencias personales de su mamá, reconecta con sus raíces y se siente más ella misma, cómoda con su cultura.

P.: Tú hablas muy bien español, lo que no siempre ocurre con los nacidos y criados en Estados Unidos. ¡Enhorabuena a tu familia!

I.M.: ¡Gracias! Debo todo a mi mamá, porque ella me llevó a Perú cada año a visitar a mi familia. Por eso siento una conexión real con mi país. También tengo mi DNI, pasaporte [peruano], todo. Ahora la mitad de mi familia vive en Estados Unidos, son inmigrantes. Afortunadamente los tengo aquí conmigo.

P.: Eiza González pone la voz a tu madre en la película. No trabajasteis al mismo tiempo, pero sois amigas y tenéis una canción juntas…

I.M.: ¡Sí! Se llama “Valiente”. Me encantó porque Eiza es amiga en la vida real. ¡Es tan linda! Me encanta su voz, tan suave. Yo le dije que suena como una princesa de Disney. Esa canción significa mucho para mí porque después de ser parte de este proyecto por dos años, con tanto tiempo grabando en el estudio y durante la pandemia desde mi casa, siento una conexión muy fuerte con esta película. Cuando me invitaron a cantar la canción titular sentí que era un placer para mí. Y poder cantar fuerte, porque no es una canción simple de pop, ¡tienes que cantar! Yo empecé en el teatro musical, así que me encanta.

P.: Y quizá más adelante puedas trabajar con Eiza, juntas en un set.

I.M.: ¡Sí! Ojalá. Ahora en verano voy a grabar una película con un montón de latinos. Se llama “Father of the Bride”. Con Andy García, Adria Arjona, Gloria Estefan… un elenco espectacular. Va a ser muy divertido porque es puro latinos y me encanta el género de comedia con drama.

P.: Y la dirige un mexicano, Gaz Alazraki.

I.M.: Sí. Hay un mexicanos, puertorriqueños, peruanos… Es una mezcla. Va a ser diferente a las versiones anteriores, porque ya sabes que con los latinos es diferente, con nuestro tipo de humor y nuestras bromas.

P.: ¿Y qué otros proyectos tienes ahora?

I.M.: Estoy trabajando en mi música y también tengo una película que se llama “Sweet Girl”. Va a salir en Netflix y Jason Momoa es mi papá. Rodamos tres o cuatro meses en Pittsburgh. Él es muy querido. Era también productor de la película y cuida mucho a su equipo. Fue un set muy divertido. Es un drama thriller de acción. La acción es mi género favorito. Me encanta hacer mis propios stunts.