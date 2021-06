Gian Marco sabe a ‘Mandarina’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gian Marco no perdió el tiempo en esta pandemia. El cantautor peruano encontró en el encierro mucha inspiración –más de la que ya de por sí tiene–para “Mandarina”, un álbum lleno de ritmos y matices que además es el número 16 en su carrera iniciada hace 31 años.

Además de la diversidad en los sonidos, el disco de 10 temas cuenta con invitados como Rozalén, Coti y Diego Torres, y para su producción Gian Marco volvió a hacer dupla con Sebastián Krys, con quien ya ha creado otros temas que han sido exitosos. El cantante habló con La Opinión desde su casa de Los Angeles, donde reside, sobre los detalles del disco, sus invitados, la situación de su país y otros temas.

¿Por qué ‘Mandarina’?

GM: Es algo casi fortuito. El disco tiene una canción titulada “Mandarina” […] Esta canción tiene mucha alegría, tiene incluso aires del folclor de mi tierra y algo muy, muy, muy divertido, entretenido, una canción bastante alegre, pero después buscar el título del álbum, me encuentro con que hay ciertas similitudes entre una mandarina y un disco. Hay canciones de desamor, de amor; hay sensaciones, y creo que cuando abres una mandarina te encuentras con diferentes gajos. Es como un misterio, ¿sabes?, y me pareció interesante esa metáfora.

Este disco celebra literalmente tus ‘Sweet 16’.

GM: Es correcto, son 16 álbumes, y me da mucha alegría poder seguir estando aquí. O sea, son muchos años de carrera y creo haber sido siempre bastante exigente conmigo para en cada disco dar lo mejor de mí. Hay que ser consciente del público que te sigue desde hace mucho y que continúa contigo. Pero también de la gente nueva que recién te conoce; o sea, hay gente que se acerca nueva y eso debo confesar que es lo que más me emociona, porque me me pasa mucho, que hay mucha gente que se acerca de otros países, ¿y de eso se trata, no?

¿Pensaste que tendrías una carrera tan larga?

GM: Yo quería que sucediera eso; no quería convertirme en un one hit wonder [artista de un solo éxito]. Sabía que yo quería dedicarme a la música, y quiero que que mi carrera continúe siempre, pero eso te lo da también el camino de la vida, uno nunca termina donde empieza. Conozco a muchos amigos que de repente empezaron como intérpretes y terminaron como compositores, o compositores que ahora son intérpretes. O intérpretes que terminan como productores y nunca más cantan; o sea, este negocio es así. En mi caso, debo confesarte que no me imaginé por más de que yo quisiera y lo soñaba, y luché para eso y he trabajado para eso.

Se nota que gozaste el disco.

GM: Me gustó escribirlo, escribí todo el disco. Sí, si lo gocé, pero fueron momentos raros también por todas las noticias que uno escuchaba por toda la incertidumbre que en el mundo existía; que si la vacuna, que si el mundo va a cambiar. Yo pensaba en mi carrera y mis conciertos, decía, ‘¿y ahora que voy a hacer, voy a sacar un disco nuevo y cuando lo voy a poder tocar?’. O sea, es un montón de situaciones difíciles, pero la inspiración nunca, nunca debe de mellar, ¿no? Al contrario, debes acumular ese tipo de experiencias.

¿Qué opinión te merece la situación política de tu país?

GM: Siento una polarización muy grande. Siento que como peruanos no nos estamos escuchando. Cuando tú te gritas con la otra persona no te escuchas, y hoy en día la gente te escucha para responderte, es el problema. La gente no te escucha para escucharte, o para aprender algo, te escucha porque quiere saber qué te responde.

Es un constante ataque […] Tenemos que aprender a elegir el mejor, claro está que a veces, por más que elijas, también te sientes engañado. Es una frustración. El sistema no te ayuda […] Lo único que quiero para mi país es libertad. Eso sí, quiero libertad y trabajo; con libertad y trabajo más allá del país, porque es un país maravilloso, pero pues el sistema y las cosas que han pasado nos han llevado a este lugar, y no solamente a Perú, sino a Latinoamérica entera. Mira México, mira Colombia, mira Argentina. El sistema tiene que cambiar, un cambio rotundo.