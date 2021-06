Muere F. Lee Bailey, uno de los abogados clave que ayudaron a O.J. Simpson a evitar la prisión tras el “juicio del siglo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

F. Lee Bailey, quien fue uno de los integrantes del llamado “Dream Team” de abogados que lograron que O.J. Simpson no fuera encontrado culpable de homicidio en el famoso juicio de 1995 en Los Ángeles, murió este jueves a la edad de 87 años en un hospital del área de Atlanta.

La noticia de su muerte, cuya causa no se ha dado a conocer, fue primero reportada por The Associated Press y confirmada más tarde a CNN por Jennifer Sisson, gerente de la firma consultora del prominente abogado.

Bailey, nacido en Massachusetts, ya era un abogado de renombre por su participación en varios juicios de alto perfil, incluyendo la exitosa defensa del Capitán Ernest Medina en una corte marcial por una masacre durante la Guerra de Vietnam. Pero es mejor recordado por su rol como parte del costoso equipo defensor de O.J. Simpson, quien fue acusado en 1994 por el homicidio de su exesposa Nicole Brown y Ron Goldman, un mesero que era amigo de ella.

“Hoy perdí a un gran amigo… uno de los mejores abogados de nuestros tiempos”, dijo Simpson en un video vía Twitter. “Yo te voy a extrañar”.

I lost a great one. F Lee Bailey you will be missed. pic.twitter.com/6s8JI3OQVB — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) June 3, 2021

El “Dream Team” de abogados liderado por Robert Shapiro y Johnnie Cochran también incluyó a Barry Scheck, Carl Douglas, Alan Dershowitz y Robert Kardashian, amigo cercano de Simpson y padre de las célebres hermanas estrellas de la TV.

El rol principal de Bailey en el “Juicio del Siglo” fue desacreditar al entonces oficial de Policía Mark Fuhrman. Lo logro al demostrar que éste había tenido una conducta racista contra sospechosos afroamericanos, lo cual fue clave en el veredicto favorable a la ex estrella de la NFL y del cine.

Fuhrman, señalado por la defensa como el hombre que “sembró” evidencia para incriminar a Simpson (el famoso guante ensangrentado) la noche del doble asesinato, tuvo que recurrir a la Quinta Enmienda para no responder a más preguntas.

La actuación de Bailey en el juicio le permitió reivindicarse luego de varios tropiezos que habían afectado su reputación.