Video: Elefantes demuestran sus habilidades en el fútbol en un zoológico en Alemania

Los animales han participado del evento del fútbol en más de una ocasión. Uno de los más recordados es el pulpo Paul, que predijo varios resultados durante la Copa del Mundo de Sudáfrica, incluso acertó al campeón del mundial, la selección de España.

Ahora, la próxima sensación del reino animal en el balompié pueden ser estos elefantes del zoológico de Hagenbeck, en Alemania. En el video, el elefante Yashoda demostró sus habilidades con el balón.

Check out these elephants and their soccer skills! They played at Hagenbeck Zoo in Germany on Wednesday (6/2). Later this month, Yashoda the elephant will take part in an event to predict the outcome of the Germany vs. France soccer match during the European Championship. pic.twitter.com/GC1pPE4krU

— 8 News NOW (@8NewsNow) June 3, 2021