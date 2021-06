Ataque de gigantesco hombre a madre soltera en estación de gasolina de Los Ángeles fue captado en video

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles está en busca de un gigantesco y peligroso hombre que hace algunos días golpeó de manera brutal a una mujer indefensa en una estación de gasolina del área de Los Ángeles.

El incidente ocurrió el 30 de mayo en una estación de gasolina Sinclair localizada en la cuadra 500 de Rosecrans Avenue, en la ciudad de Gardena, y fue captado en video por una cámara de seguridad.

En el perturbador video se ve cuando el individuo de más de 6 pies de estatura y alrededor de 350 libras desciende sin camisa de una camioneta Ford Expedition, y tras acercarse a la mujer que cargaba gasolina en la bombilla de al lado la sorprende con salvajes golpes con el puño.

VIDEO: Police looking for 300-350 pound man who viciously attacked woman at Gardena, California gas station without provocation.

Tipsters can call Crime Stoppers at 800-222-8477.

FULL DETAILS: https://t.co/RlNtCW7EHe pic.twitter.com/Dczwh7IW0k

