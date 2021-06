Dos policías de San Diego mueren en choque causado por mujer que manejaba en sentido contrario

Dos oficiales de la Policía de San Diego murieron la mañana del viernes debido a un choque en sentido contrario que también le costó la vida a la persona que conducía otro vehículo.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 10:20 am en la autopista interestatal 5 en San Ysidro, a pocas millas de la frontera con México. Los nombres de los oficiales no fueron dados a conocer aún.

De acuerdo con las autoridades, un auto Honda Civic conducido por una mujer iba en sentido contrario en los carriles con dirección sur de la I-5. El choque produjo que el sedán prendiera en llamas.

El fatal choque se produjo casi de manera simultánea con un espantoso choque en el área de Los Ángeles que le costó la vida a dos mujeres y dos niños.

@KUSINews Three killed, including two cops in fiery wreck involving wrong-way driver on southbound I-5 Friday morning. Names not released at this time, nor confirmed if officers were on duty @CHP_San_Diego. Here’s video after the crash: OnSceneTV#sandiego #news pic.twitter.com/narpigTXmE

— Teresa Sardina (@tsardinatv) June 4, 2021