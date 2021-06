El misterioso asesinato de una empleada de TGI Fridays en Miami Beach que la policía no puede resolver

La policía aún tiene muchas dudas que resolver sobre el misterioso crimen de una mujer de 38 años que apareció muerta en su apartamento de Miami Beach el año pasado.

Según su familia, Aubrey Figg no tenía ningún problema con nadie ni se había metido en problemas, por lo que nadie entiende qué fue lo que pudo pasar.

“Siempre fue una persona feliz, una chica alegre. Todos en TGI Fridays en South Beach la amaban”, explicaba Diane Fletcher, su tía, en declaraciones a los medios locales.

Los hechos ocurrieron hace justo un año, el 3 de junio. Su familia todavía está reclamando respuestas porque no pueden entender quién pudo haber cometido un crimen tan atroz a una “excelente esposa, hija y una empleada muy querida por todos”.

WHO KILLED AUBREY FIGG? One year after the 38-year-old TGI Fridays employee was found murdered in her South Beach apartment, her family is searching for answers. The homicide case remains unsolved. https://t.co/nDmYWztq8V

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 3, 2021