George P. Bush inicia campaña para fiscal general de Texas, desafiando al titular Ken Paxton

El comisionado de Tierras de Texas, George P. Bush, hijo del exgobernador de Florida Jeb Bush y nieto y sobrino de los dos presidentes Bush, anunció el miércoles que desafiará al actual fiscal general de Texas, Ken Paxton, en las elecciones de 2022.

I’ve spent the last six years putting my background as a businessman, attorney, teacher, and Veteran to work for Texans. I’ve gotten results, and I’m ready to do more. I’m excited to announce that I’m running for Attorney General. Let’s build a better future for Texas, together. pic.twitter.com/17h5XGMXOT

— George P. Bush (@georgepbush) June 3, 2021