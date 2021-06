Las mejores freidoras de aire de 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

¿Papas fritas crujientes sin tanto aceite? Esa es la promesa dorada de las freidoras de aire, y podría explicar por qué, en los Estados Unidos se vendieron 2 millones más de freidoras de aire durante el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Además, la empresa de investigación de mercado NPD Group vaticina que la categoría continuará su ola de crecimiento en 2021.

Estos electrodomésticos de mesa con forma irregular no fríen los alimentos en absoluto. En realidad, son pequeños hornos de convección. Un ventilador hace circular aire caliente para cocinar rápidamente los alimentos en la canasta de afuera hacia adentro. Las botanas o comida que suele freírse puede cocinarse con la freidora de aire. Obviamente hablamos de papas fritas, pero puede agregarse a la lista las alitas de pollo, los nuggets de pollo, los jalapeños rellenos, los palitos de queso e incluso los bocaditos de pizza. Se entiende la idea. La mayoría tienen capacidades pequeñas, de 2 a 5.8 cuartos de galón (a veces más pequeñas de lo que se afirma, según nuestras medidas).

En el laboratorio, descubrimos que las muestras en nuestras calificaciones de freidoras de aire se convirtieron en alimentos bien cocinados, aunque los empleados que probaron los resultados no se convencieron pensando que se habían frito. “Puedes notar la diferencia”, dice Larry Ciufo, ingeniero de pruebas de Consumer Reports que supervisa las pruebas de las freidoras de aire.

Las instrucciones para los tiempos y las temperaturas de cocción varían según el fabricante, y aunque encontramos pequeñas diferencias en el dorado, el personal no notó ninguna diferencia real en la comida. “Incluso cuando mantuvimos constantes los tiempos y las temperaturas de cocción, los resultados fueron muy similares, sin diferencias en el sabor”, afirma Ciufo. “La verdadera diferencia entre las freidoras de aire se reduce a la comodidad, por lo que diseñamos nuestras pruebas en torno a eso”.

Evaluamos la capacidad, la facilidad de lectura y el uso de los controles, los niveles de ruido y el esfuerzo que implica limpiar determinado modelo.

A continuación, encontrarás un resumen de las 7 mejores freidoras de aire de las últimas pruebas de CR, enumeradas alfabéticamente.

Opinión de CR: la forma de la freidora de aire Elite Platinum EAF-1506D hace que parezca más grande de lo que es; su capacidad medida es de 3.4 cuartos de galón. Pero el mango se pliega, lo cual facilita su almacenamiento. Los controles y las configuraciones preprogramadas son bastante fáciles de leer y es fácil limpiar el interior y el exterior de la freidora. Limpiar la canasta requiere un poco de trabajo, lo que reduce su calificación de limpieza de excelente a muy buena. Es relativamente silenciosa y tiene garantía por un año.

Opinión de CR: el precio y rendimiento relativamente buenos hacen que la freidora de aire Farberware multifuncional sin aceite de 3.2 cuartos de galón se posicione como mejor compra (Best Buy) de CR. Es uno de los modelos más silenciosos que hemos probado, y obtuvo una calificación excelente en nuestras pruebas de ruido. (De hecho, puedes escuchar el tictac del temporizador mecánico por sobre el ruido del ventilador). Los diales son bastante fáciles de leer y usar, pero los recovecos de la canasta de alimentos dificultan la limpieza. La capacidad medida de la cesta es de 3.2 cuartos de galón. La garantía de dos años es más extensa que la de la mayoría de los modelos que probamos.

Opinión de CR: Gourmia GAF686 Digital es un producto recién llegado a las pruebas de CR y demuestra ser digno del primer puesto de la categoría. Si bien su capacidad medida es de 4.3 cuartos de galón, su tamaño total es casi equivalente al modelo Farberware de menor capacidad (arriba) y el NuWave Brio (abajo). Además de recibir una calificación excelente para los controles, el modelo obtiene una calificación muy buena en cuanto al ruido y la facilidad de limpieza. La Gourmia también se destaca por ser la freidora de aire más liviana de nuestro resumen, lo cual facilita el traspaso de la alacena a la mesa y viceversa. La garantía de este modelo tiene validez por un año.

Opinión de CR: otra de las mejores compras de CR es la freidora de aire GoWise GW22731 con una capacidad medida de 4.9 cuartos de galón. Sus botones táctiles y configuración programada se encuentran entre los más fáciles de ver y usar, y obtiene una calificación excelente en nuestra evaluación. Además, esta es una de las freidoras de aire más silenciosa que probamos. Sin embargo, las hendiduras del exterior y los recovecos de la canasta requieren algo de esfuerzo para limpiarla. La garantía es de un año.

Opinión de CR: los evaluadores descubrieron que los controles electrónicos de la freidora de 3 cuartos de galón Ninja AF100 con configuración preprogramada también estuvieron entre los más fáciles de ver y usar y obtuvieron una calificación excelente en nuestra evaluación. Limpiar el interior y el exterior de esta freidora es bastante fácil, pero es un poco ruidosa. El ventilador es tan ruidoso como un microondas de mesa, por lo que lo oirás funcionar. La garantía cubre por un año.

Opinión de CR: la freidora NuWave Brio 36011 es una versión más pequeña de la NuWave 37001 y tiene una capacidad medida de solo 2.6 cuartos de galón, entre las más pequeñas que probamos. Al igual que la NuWave más grande, la freidora Brio tiene controles electrónicos con configuración preprogramada que se encuentran entre las más fáciles de ver y usar de las freidoras de aire probadas y obtuvo una calificación excelente. Este modelo no es tan ruidoso como su hermana, pero limpiar la canasta es un poco más difícil. La garantía es de un año.

Opinión de CR: la freidora de aire NuWave 37001 cuenta con una capacidad medida de 5.8 cuartos de galón. Nuestros expertos descubrieron que sus controles electrónicos con configuración preprogramada se encuentran entre los más fáciles de ver y usar. El interior y el exterior del aparato son fáciles de limpiar, pero remover los alimentos de los orificios de la canasta requiere un poco de esfuerzo adicional. Esta freidora de aire es ruidosa, y solo obtuvo una calificación buena en nuestras pruebas de ruido. El ventilador es tan ruidoso como un microondas de mesa, por lo que lo oirás funcionar. La garantía es válida por un año.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.