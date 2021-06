Qué hacer si la policía te pide las grabaciones hechas en tu puerta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A medida que más estadounidenses instalan timbres con video, los departamentos de policía piden cada vez más los videos de los propietarios de las viviendas.

Para algunos, estas peticiones no representan un problema, porque el timbre con video en sí se comercializa como una herramienta de vigilancia para prevenir la delincuencia. Pero para otros, las peticiones de video pueden generar algunas cuestiones incómodas.

Según una encuesta de Consumer Reports representativa a nivel nacional (PDF) realizada a 2,223 adultos estadounidenses en enero de 2021, el 10% de los propietarios de timbres con video dijeron que habían compartido imágenes con las fuerzas policiales. Otro 12% de los propietarios dijo que no habían compartido las imágenes, pero que tenían un motivo para tomar esa decisión.

El debate se complica cuando los vecinos y las fuerzas del orden comparten videos entre sí en una especie de red social de vigilancia vecinal. Una de las mayores plataformas para este tipo de intercambio es Neighbors by Ring, operada por Ring, propiedad de Amazon, y que tenía 10 millones de usuarios mensuales activos en septiembre de 2020. Ring también es uno de los mayores proveedores de timbres con video en los Estados Unidos.

La parte policial del servicio, denominada Servicio de Seguridad Pública de Vecinos, permite a los departamentos de policía y bomberos ver los videos que publican los usuarios y enviar solicitudes de videos a los propietarios de las cámaras para ayudar en las investigaciones activas.

A finales de marzo, Ring se había asociado con más de 1,700 cuerpos de seguridad locales y 300 departamentos de bomberos. Y durante el cuarto trimestre del año pasado, los organismos asociados a Ring enviaron más de 5,700 solicitudes de video.

Grupos de derechos digitales como Fight for the Futures se han unido a grupos de justicia social, como Color of Change, para impugnar el programa de aplicación de la ley por considerarlo injustamente dirigido a las comunidades de color y han pedido a los medios de comunicación, como Consumer Reports, CNET y Wirecutter, que anulen sus recomendaciones de productos Ring.

En respuesta, Ring le dijo a CR que Neighbors se usa en diversas comunidades y que todos los usuarios de Neighbors deben aceptar las pautas de la comunidad antes de usar el servicio. Las pautas incluyen normas contra la elaboración de perfiles raciales, la discriminación, la incitación al odio y las referencias a personas basadas únicamente en la raza u otros atributos personales.

Ring ha impuesto nuevas restricciones al proceso para evitar que las solicitudes de vídeo se envíen por correo electrónico directamente a los consumidores.

Para los consumidores que desean optar por no recibir solicitudes de video de las fuerzas del orden público o desactivar por completo la función Neighbors by Ring, este artículo muestra cómo ajustar la configuración en la aplicación Ring.

Mientras tanto, aquí hay una lista de preguntas frecuentes para los propietarios de viviendas con Ring y otros dispositivos de timbre con video que explica sus derechos y obligaciones si la policía solicita su video.

¿Cómo envían los departamentos de policía y bomberos solicitudes de video a los propietarios de Ring?

Cuando las fuerzas policiales desean recopilar imágenes de los propietarios de dispositivos Ring, envían solicitudes a Ring a través del servicio de seguridad pública Neighbors. Ring luego envía un correo electrónico a los propietarios de dispositivos en el área solicitando grabaciones.

¿Cómo se ven esos correos electrónicos de solicitud de video?

El correo electrónico detallará el nombre del departamento de policía, el nombre del oficial y la fecha y el período de tiempo en el que el oficial está interesado, y la zona geográfica del incidente.

¿Cuáles son tus opciones cuando recibes una solicitud?

Tienes cuatro opciones: 1. Puedes compartir todas las grabaciones que tengas en ese período. 2. Puedes revisar tus grabaciones de ese período y seleccionar las grabaciones que te gustaría compartir. 3. Puedes simplemente ignorar la solicitud. 4. Puedes ignorar la solicitud y cancelar todas las solicitudes de video futuras.

¿Qué sucede si proporcionas imágenes?

Si decides compartir un video, Ring proporcionará a las autoridades policiales tu dirección de correo electrónico y tu dirección física. Ring le da a la policía acceso a las imágenes durante 30 días, pero siempre que las descarguen en ese plazo, pueden conservarlas durante todo el tiempo que permitan los procedimientos de seguridad pública y la ley aplicable.

¿Qué sucede si ignoras la solicitud?

No pasa nada. Ring no proporcionará a las fuerzas policiales acceso a tus cámaras, videos o información personal.

¿Pueden las fuerzas policiales ver transmisiones de video en vivo de tus cámaras Ring?

Según Ring, la policía nunca tiene acceso a tus cámaras o dispositivos, independientemente de que compartas el video con ellos.

¿Cómo puedes saber si la policía y los bomberos locales se han asociado con Ring?

Para saber si los cuerpos de seguridad locales utilizan el servicio de seguridad pública Neighbors, consulta el Mapa de agencias activas de Ring.

¿Puedes optar por no recibir solicitudes de video antes de recibir una?

Sí, puedes optar por no recibir solicitudes de video desde el panel de configuración del Centro de Control en la aplicación móvil Ring. Para obtener instrucciones, consulta nuestra guía para usar el Centro de Control Ring para mejorar tu privacidad y seguridad.

¿Puedes optar por no participar en la red social Neighbors by Ring?

Sí, puedes desactivar el feed de la red social Neighbors by Ring para dejar de recibir publicaciones de las fuerzas policiales y otros usuarios de Ring. Tampoco podrás crear más publicaciones. Para obtener instrucciones, consulta nuestra guía del Centro de Control de Ring.

¿Existen otras formas en que las fuerzas del orden público puedan obtener las imágenes de tu cámara?

Si. Independientemente de quién fabrique tu cámara de seguridad o timbre de video, ya sea Ring, Google Nest, Arlo, etc., la policía igual puede llamar a tu puerta y pedir la grabación. Por supuesto, en ese momento aún puedes negarte a proporcionarles la grabación. Pero si realmente quieren esa grabación, podrían intentar obtenerla con una orden judicial o un citatorio.

¿Pueden las fuerzas policiales eludirte y obtener el video del fabricante de la cámara?

Sí, si el video se almacena en la nube, en los servidores del fabricante y la policía tiene una orden legal vinculante, como una orden judicial o un citatorio. Si la grabación está almacenada localmente en la cámara (en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta SD), la plicía puede tener que acudir a ti para intentar conseguirla.

¿El cifrado de extremo a extremo de Ring evitará que las fuerzas policiales reciban tus videos?

Sí, Ring no puede descifrar videos encriptados de un extremo a otro para las fuerzas policiales. Para activar el encriptado de extremo a extremo en las cámaras Ring compatibles, consulta nuestra guía del Centro de Control de Ring.

¿Cumplirá el fabrocamte con las órdenes judiciales y los citatorios?

Consumer Reports se comunicó con varios de los principales fabricantes de cámaras y timbres para averiguar cómo manejan las órdenes judiciales y los citatorios. Once marcas (Amazon Cloud Cam, Arlo, August, Blink, Blue de ADT, Canary, D-Link, Eufy, Google Nest, Ring y SimpliSafe) respondieron a nuestra solicitud. La mayoría de los representantes de estas marcas dijeron que se oponen a solicitudes demasiado amplias y que solo proporcionan datos cuando se les exige legalmente. Cabe destacar que Arlo dice que proporcionará video solo en un caso criminal y solo con una orden legalmente vinculante respaldada por una causa probable. Ring también dice que entregará las imágenes solo si recibe una orden judicial.

¿Me notificará el fabricante cuando proporcione imágenes?

De las once marcas que respondieron, todas menos tres te notificarán cuando tengan que divulgar imágenes debido a una solicitud, siempre y cuando no se lo impida la ley. Las excepciones son Arlo, Blue by ADT y SimpliSafe. Arlo y SimpliSafe no notificarán a los usuarios; Blue by ADT no especificó nada al respecto.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.