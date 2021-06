Video: aficionado le pegó botellazo a Henry Martín al término del México vs Estados Unidos

La final de la Concacaf Nations League entre México y Estados Unidos terminó en polémica. Con el tiempo cumplido en la prórroga, el partido se calentó a tal punto en el que algunos fanáticos incumplieron con las reglas de buen comportamiento y empezaron a lanzar objetos -vasos en su mayoría- al campo, sin importar a quién pudiese lastimar. Tras una lluvia de “proyectiles”, el mayor afectado fue el mexicano Henry Martín, quien fue impactado en la cabeza con lo que parece ser una botella de agua.

Mientras Christian Pulisic se encontraba tendido en el campo, los jugadores se le encimaban al árbitro y a la vez le pedían respeto a la afición, Henry Martín tuvo la mala fortuna de ser golpeado en la cabeza, antes de poder reaccionar, por un envase que viajaba a mucha velocidad y que sale disparado apenas le pega ocasionando que su contenido -aparantemente agua- estalle por la inercia del movimiento.

They hit their own guy! pic.twitter.com/pmnAr7zeTs

Por suerte no pasó a mayores. El delantero mexicano se autoevaluó de inmediato para saber si había sido cortado, pero no fue el caso, pudo culminar el partido sin contratiempos.

Durante la lluvia de “proyectiles”, varios jugadores fueron impactados por vasos, mayormente en la espalda, pero ninguno de forma tan franca como Martín. Fue una escena barbárica.

NBA fans are getting too out of control. Soccer fans: hold all of my trash 😂 #USAvMEX pic.twitter.com/Oi18slAoF0

— Doug McKain (@DMAC_LA) June 7, 2021