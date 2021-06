Narcos, ladrones y asesinos a sueldo enviaban mensajes secretos a través de una app. Pero el FBI los estaba leyendo

Una operación internacional a gran escala que involucró a 16 países, incluido Estados Unidos, permitió detener a más de 800 personas gracias a un engaño tecnológico.

El FBI y la policía australiana desarrollaron y operaron una compañía de dispositivos encriptados, llamada ANOM, que luego se utilizó para obtener acceso a las redes del crimen organizado en más de 100 países, según Europol, la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea.

“La Operación Escudo Troyano es un ejemplo brillante de lo que se puede lograr cuando los diferentes socios del orden público alrededor del mundo trabajan juntos y desarrollan herramientas investigativas de vanguardia, para detectar, interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, dijo Calvin Shivers, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI en una conferencia de prensa en La Haya, Holanda.

Los usuarios de ANOM creían que los dispositivos eran seguros, dijo Jannine van den Berg, de la Policía Nacional Holandesa en la conferencia de prensa. El acceso a las comunicaciones de los involucrados en redes criminales le permitió a las agencias del orden público leer mensajes encriptados durante 18 meses.

Los usuarios de la plataforma se comunicaron en 45 idiomas sobre tráfico de drogas, armas y explosivos, robos a mano armada, asesinatos por encargo y más, dijo van der Berg.

Hace casi tres años, la Policía Federal de Australia comenzó a desarrollar la tecnología que le permitiría a las fuerzas del orden acceder y leer los mensajes enviados en una plataforma gestionada de forma encubierta por el FBI, dijo la comandante de la Policía Federal de Australia, Jennifer Hurst.

“Los datos capturados le han brindado a la AFP evidencia y conocimientos únicos sobre cómo funciona el crimen organizado en Australia e internacionalmente, cómo mueven drogas, dinero, armas y organizan asesinatos”, agregó.

