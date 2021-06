¿Kamala Harris viajará pronto a la frontera?

La vicepresidenta Kamala Harris ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre por qué no ha visitado la frontera con México, presión que aumentó previo y durante su viaje a México y Guatemala.

En algunas de las entrevistas donde se ha tocado el tema, la vicepresidenta se ha reído, lo que ha sido aprovechado por sus críticos, pero ella ha señalado que su labor está enfocada en atender las causas de la migración, no administrar la frontera, algo que –dice– fue asignado al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Sin embargo, debido a la insistencia de los medios, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que “se estaba trabajando” en una posible visita de la vicepresidenta Harris a la frontera.

Agregó que los opositores de la vicepresidenta Harris estaban “muy nerviosos”, ya que compartían fotos y videos exigiendo una explicación.

“En algún momento, ella puede ir a la frontera. No tengo ningún viaje para previsualizar o predecir o una línea de tiempo para eso“, expuso. “Lo que quisiera reiterar es que su asignación era trabajar con países y líderes del Triángulo Norte para abordar las causas fundamentales, abordar la corrupción y asegurarse de que trabajamos juntos para abordar las preocupaciones humanitarias”.

Psaki no quiso ahondar en un posible viaje, pero criticó a los republicanos por solamente “estar sentados” sin hacer nada para resolver el tema migratorio, mientras el problema aumentaba en el gobierno de Donald Trump.

“Nos critican por esto… tanto en la frontera como con el movimiento de migración que ha ido creciendo durante el último año”, expuso.

Los republicanos retomaron un video de la entrevista con Lester Holt, de NBC News, donde fue cuestionada sobre la frontera. Ella se rió.

“¿Tiene planes de visitar la frontera?”, preguntó Holt.

“En algún momento, ya sabes, iremos a la frontera”, respondió Harris. “Hemos estado en la frontera. Así que todo este asunto de la frontera. Hemos estado en la frontera. Hemos estado en la frontera”.

“We have to deal with what's happening at the border.”@VP Kamala Harris spoke exclusively with @LesterHoltNBC on her first trip overseas, how the administration is addressing the immigration crisis, and if she plans to visit the southern border herself. pic.twitter.com/sA4We7peeR

— TODAY (@TODAYshow) June 8, 2021