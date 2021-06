Luis Ortíz explota contra Andy Ruiz Jr.: “Es un gordo mamón”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pugilista de peso completo Luis Ortíz se cansó de que ningún boxeador se niegue a enfrentarlo en el ring, entre ellos Andy Ruiz Jr., quien se opuso a la pelea con el cubano, pero si está interesado en un combate con Anthony Joshua.

“Toda esa gente que quiere dinero fácil, ya no como antes que el campeón peleaba con el más fuerte de la división. Eso es lo que está pasando ahora”, denunció “King Kong” durante una entrevista con el colaborador de TUDN Lester Silva.

“Yo siempre me mantengo entrenando, siempre listo para lo que vengan y para él que se decida, Joshua, Andy o Dillian Whyte”, manifestó Ortíz mencionando a algunos de los boxeadores que desea enfrentar.

El caribeño también aseguró, “Andy Ruiz dice que no está preparado para pelear con Luis Ortiz, pero sí para enfrentar a Anthony Joshua. Es un descaro, es un gordo mamón, no me gusta ofender, pero es un llorón”.

Ortiz desea volver a convertirse en campeón de peso completo y para eso busca un contrincante, pero hasta el momento todas las respuestas han sido negativas.

“Ellos hablan muchas cosas, mencionan mi nombre, pero lo mencionan a boca cerrada, no son capaces de decidirse a pelear“, concluyó “King Kong”.