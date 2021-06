Video: Kevin Durant y P.J. Tocker casi se caen a golpes en pleno partido de la NBA

Kevin Durant y P.J. Tucker por poco se van a los puños luego de una jugada un poco intensa durante el encuentro entre los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks, disputado la noche de este jueves.

En el partido número tres de los playoff entre estos equipos ya se sentía la tensión y el juego se cargó de mucho contacto entre los jugadores.

Kevin Durant and PJ Tucker got right into each other's faces. pic.twitter.com/wB4IvtAUxv

