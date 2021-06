Criptomonedas: cuán posible es la minería con estiércol de vaca

Un granjero británico resolvió la manera de convertir los excrementos de su ganado bovino en una fuente de energía y con la misma minar criptomonedas, y se está haciendo millonario.

El proceso es conocido como “digestión anaeróbica” y consiste en la descomposición del estiércol por parte de los microbios, al estar en un espacio sin aire. Al suceder esto, se crea el metano que va a dar combustión a los generadores eléctricos para minar las criptomonedas.

Josh Riddet, un británico de 30 años, posee una empresa llamada “Easy Crypto Hunter” a través de la cual vende todos los equipos destinados a la criptominería. Y hasta ahora, el negocio de la minería le ha reportado unos $7 millones de dólares.

A @LancasterUni graduate, Josh Riddett, has invented a crypto mining machine that can be powered by cow manurehttps://t.co/3U6oeCx7SY

— LancasterPressOffice (@LancasterPress) June 10, 2021