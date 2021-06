Dos jóvenes latinos reciben reconocimiento por su asistencia perfecta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Más de 13 años han pasado desde que Danny Gómez y Yahir Flores se presentaron por primera vez a un salón de clases y desde entonces, jamás faltaron a la escuela.

Por ello, esta semana, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) les entregó un reconocimiento por su compromiso y responsabilidad con la educación.

Ambos alumnos, que completaron sus estudios de preparatoria con impresionantes promedios, conversaron con La Opinión sobre cómo lograron ser parte del selecto grupo de 12 estudiantes, que lograron terminar clases con asistencia perfecta desde kínder hasta el grado 12, de un grupo de 28,000 jóvenes que se graduaron del LAUSD.

“Desde temprana edad mis padres me enseñaron el valor de la educación, me decían que cada día que voy a la escuela estoy más cerca de lograr mis metas y que si no asistía me iba a atrasar”, comentó Danny, que el pasado jueves se graduó con honores de Downtown Magnets High School.

Su padre, Felipe Gómez, compartió que tanto él como su esposa Eulalia García están felices y orgullosos de los logros de sus hijos, ya que su primogénita, Guadalupe Gómez, también obtuvo asistencia perfecta.

“Me siento muy feliz, es un orgullo lo que ellos han logrado… Yo en mi país no pude lograr mis sueños, solo pude acabar la secundaria y luego me tocó venirme para acá [a EE.UU.] a trabajar”, explicó el mexicano que trabaja como empacador. “Pero siempre soñé con tener dos hijos y darles todas las oportunidades”, agregó.

Danny seguirá los pasos de su hermana mayor, quien se graduó de sociología en UCLA; el joven asistirá a la misma universidad, pero estudiará la carrera de

fisiología.

“Tuve el privilegio de tener varias escuelas para elegir, pero al final, todo se redujo a qué escuela parecía más razonable financieramente, que era UCLA. No quería pedir préstamos y ser una carga para mis padres. Me dieron la admisión a la Universidad de Brown, donde me hubiera encantado asistir”, compartió el joven que tomó clases avanzadas en la preparatoria.

“A pesar de mis esfuerzos para solicitar becas, no pude asistir a esa escuela [Brown], pero estoy muy orgulloso de ser parte de la clase de 2025 en UCLA”.

Su principal objetivo es convertirse en médico para apoyar a comunidades de bajos ingresos y apoyar a la clase trabajadora.

“Conozco las cargas que conllevan las altas facturas médicas y los padres que nunca quieren perder un día de trabajo a pesar de estar lesionados, quiero ser una mano amiga para que los padres no sufran con las facturas altas y sean tratados bien”.

La directora de la preparatoria de Danny, la Dra. Sara Usmani, comentó sus impresiones sobre los logros del joven mexicoamericano.

“De los muchos jóvenes que conozco cada año, Danny me impresiona mucho, tiene la capacidad de no solo presentarse todos los días durante sus 13 años de escuela, sino que también es capaz de mantener su chispa de aprendizaje en cada uno de esos días”, dijo.

El estudiante también compartió que tener una asistencia perfecta no fue siempre una misión fácil, pero tenía claros sus objetivos.

“Por supuesto que hubo días en los que no me sentí al 100 por ciento, ya sea que me sintiera cansado o enfermo, pero no dejé que fuera una excusa para mi ausencia [en clases], sé que en el futuro cercano habrá desafíos mucho más difíciles y cada uno que supere, me dará más fuerza”, afirmó.

Perseverancia y responsabilidad

Yahir Flores también fue reconocido por completar 13 años de educación sin ninguna ausencia, el joven dijo que aunque a veces estaba enfermo, él sentía que su compromiso y responsabilidad era asistir a clases.

“Hubo momentos en que me enfermé durante los días escolares y cuando eso pasaba, todavía iba a la escuela… Y sí habían momentos en los que no quería ir a la escuela, entonces mis padres me motivaban a hacer el esfuerzo de ir y dar lo mejor de mí”, contó el joven que se graduó con honores de Thomas Jefferson High School.

Gracias a sus calificaciones, Yahir estudiará ingeniería mecánica en la Universidad de California Santa Bárbara.

Los padres, Camila Fuentes y Alfonso Flores, aseguraron que están muy felices por los logros del joven.

“Estamos orgullosos de que haya tenido asistencia perfecta”, dijo la madre del adolescente de 17 años.

Yahir bromea y dice que aunque le cuesta despertarse por la mañana está agradecido con su familia por apoyarlo e inyectarle ánimos durante 12 años.

“Estoy bien orgulloso de haber asistido a la escuela todos los días y se lo debo a mis padres y a mi hermana por motivarme y despertarme todos los días, sé que no soy la persona más fácil de despertar, así que es tanto su logro como el mío”, concluyó.