Tiroteo masivo en la popular zona de 6th Street en Austin deja 13 personas baleadas; el tirador no ha sido arrestado

TEXAS – Se desató un tiroteo masivo en uno de los distritos de entretenimiento más populares en Austin este sábado por la madrugada y 13 personas resultaron heridas dos de ellas se encuentran en el hospital en condición crítica, según informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en la zona conocida como 6th Sreet en el corazón del centro de la ciudad, el área se encuentra repleta de bares y clubes que se mantienen abiertos hasta las horas altas de la madrugada.

APD Officers working shooting downtown. Multiple victims with injuries. Media staging location will be E 9th street and IH 35 SVRD South bound (Valero gas station). Please stay away from 6th street. Will update with briefing time.

La Policía de Austin informó en una conferencia de prensa nadie ha muerto y que seis personas heridas fueron trasladadas a hospitales en patrullas porque las ambulancias estaban teniendo dificultad para llegar a la escena.

AUSTIN MASS SHOOTING: In this new video, APD officers can be seen carrying a victim away from the scene after the 6th Street shooting that sent at least 13 to the hospital | STORY: https://t.co/rrQcFtdyIh pic.twitter.com/X1fTcxPWUz

“6th Street regularmente es una zona muy congestionada, pero esta madrugada había mucha gente creo que ha sido la mayor cantidad de personas que hemos visto desde el inicio de la pandemia y por eso las ambulancias batallaron para llegar”, dijo Joseph Chacón, jefe de la Policía de Austin.

.@TxDPS is working with @Austin_Police to respond to the downtown shooting & ensure the perpetrators are captured & punished to the fullest extent of the law.

Thank you to APD & first responders for saving lives.

Join Cecilia & I in prayer for those who were injured. pic.twitter.com/tNvtsCRcwg

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 12, 2021