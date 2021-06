Buscan a responsable de dramático “hit-and-run” que mató a guardia de seguridad en Long Beach

Las autoridades continúan buscando este lunes a un conductor que se dio a la fuga tras estrellarse el sábado contra la caseta de los guardias de seguridad de un complejo de viviendas de Long Beach. El guardia que estaba dentro murió por el impacto.

El fallecido es Derrick Smith, un hombre de 54 años de Los Ángeles. Los residentes del complejo lo describieron como un hombre amigable que siempre estaba sonriendo y que tenía varios trabajos para apoyar a su familia, tal y como publica ABC 7.

Long Beach detectives looking for hit-and-run driver who killed 54-year-old security guard, a father who worked more than 1 job to support his family https://t.co/aUAZSSztwl

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 14, 2021