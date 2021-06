SHIELDS: Ayudando a las familias del sur de Los Ángeles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada año, la demografía del Condado de Los Ángeles cambia. Nos estamos volviendo más diversos, y estamos mejor por eso. Debido a que la demografía del condado de Los Ángeles ha cambiado, las agencias que brindan servicios a las comunidades deben hacerlo con un enfoque sensible a la diversidad cultural.

SHIELDS for Families, se incorporó en 1991 y ha pasado los últimos 30 años proporcionando continuamente amplios servicios en el sur de Los Ángeles. Comenzamos ofreciendo servicios a las madres que padecían de trastorno por uso de sustancias, (en inglés, SUD, substance use disorder). Luego agregamos programas que se enfocaban en ayudar a bebés y jóvenes, guarderías, bienestar infantil, ayuda vocacional y otros servicios más. Hasta el día de hoy, SHIELDS for Families ofrece más de 30 programas a la comunidad.

Para el tratamiento de SUD, ofrecemos servicios de consulta a todas las personas necesitadas. No importa si eres un adolescente, un padre de familia o un adulto soltero, tenemos un programa que puede satisfacer tus necesidades. Y no estamos limitados a proporcionar servicios sólo para problemas de uso de sustancias. Cuando encontramos la necesidad de un cambio de alguna política, abogamos por cambios que te beneficien a nivel local, estatal o nacional. Para el tratamiento de SUD para jóvenes, trabajamos en proveer servicios que estén enfocados más en la familia. Abogamos por este cambio porque los proveedores de servicios de SUD deben ser conscientes de las necesidades de los padres, incluyendo el cuidado de los niños, el transporte, los servicios basados en el hogar y otros servicios que ayudan a las familias a continuar con su vida diaria.

Nuestros servicios de bienestar infantil se enfocan en mantener a las familias unidas. Ofrecemos clases de crianza (incluyendo grupos de educación para los papás), cursos grupales que educan sobre la violencia en el hogar, visitas a los hogares con problemas y más servicios para el bienestar infantil que ayudan a las familias a fortalecerse y a que los padres aprendan a determinar qué habilidades necesitan adquirir sus hijos.

Nuestros servicios de salud de la conducta abarcan una amplia gama de necesidades. Tenemos profesionales de la salud de la conducta en cada uno de nuestros programas enfocados en adultos, escuelas, agencias asociadas y en la comunidad, por lo que todas las familias del sur de Los Ángeles tienen la oportunidad de recibir servicios de salud de la conducta.

Nuestros servicios vocacionales y de reintegración a la sociedad no sólo ayudan a las personas a reingresar a la comunidad, sino a cualquier persona que busque nuestros servicios. Los participantes aprenden nuevas habilidades laborales, adquieren experiencia laboral que fortalece sus currículos y encuentran nuevas oportunidades de empleo para mejorar sus vidas y las de las familias a las que mantienen.

Nuestros servicios de asistencia para la vivienda ayuda a personas sin hogar y evita el desalojo de las familias y la indigencia. Además, ponemos a las familias en contacto con organizaciones con recursos para ayudarles a conseguir nuevas viviendas rápidamente, junto con ayuda financiera para cubrir los costos de los muebles nuevos, depósitos de alquiler y más gastos inmediatos.

Y teniendo en cuenta lo que ofrecemos, entendemos la necesidad de que nuestros servicios sean culturalmente sensibles. Es por eso que ofrecemos todos nuestros servicios en inglés y en español. Ya que según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 39.2% de los hogares son hispanohablantes, y el 48.5% de la población del condado de Los Ángeles es latina.

SHIELDS se centra en la salud pública en el sur de Los Ángeles. Creemos que todos los residentes, documentados o no, merecen tener cobertura médica. Esta cobertura debe proporcionar acceso a servicios de salud de la conducta, servicios para las personas con problemas de uso de sustancias, atención a problemas básicos de salud y otros servicios de salud pública que mejorarán la salud y el bienestar de la población latina de nuestra comunidad.

En SHIELDS for Families, valoramos a la comunidad latina en el sur de Los Ángeles y estamos enfocados en ayudar a estas familias a prosperar. Además de comprender las necesidades culturales únicas del sur de Los Ángeles, muchos de nuestros empleados son personas que se han graduado o que han completado nuestros programas. Debido a nuestra política de alentar a contratar a personas que ya están involucradas en SHIELDS, hemos construido una cultura inclusiva que comprende las necesidades del sur de Los Ángeles. Hemos invertido 30 años en el sur de Los Ángeles y continuaremos sirviendo a la comunidad que nos enorgullece.

Traducido por Maythé Ruffino y Damaris Bernard

Cameron P. Lewis, MPA is a Community Relations Specialist at Shields for Families

Web: www.shieldsforfamilies.org

Email: clewis@shieldsforfamilies.org

Cell: 310.913.0110

Office: 323.242.5000 x3228