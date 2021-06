Gobernador de Maryland anunció que se levantará el estado de emergencia por COVID-19 el 1 de julio

Maryland pondrá fin a la mayoría de las restricciones de emergencia impuestas por coronavirus el 1 de julio, cerrando un intenso capítulo de 15 meses en la historia del estado en el que murieron casi 9,500 personas a causa de la pandemia y dando paso a la reapertura económica del estado.

El gobernador Larry Hogan anunció el martes que ordenó el levantamiento del estado de emergencia por Covid-19 el 1 de julio, y en poco más de dos semanas se levantarán la mayoría de las restricciones y órdenes estatales relacionadas con la pandemia, reportó The Baltimore Sun.

Thanks in large part to the hard work, the sacrifices, and the vigilance of the people of Maryland, we are finally reaching the light at the end of that long tunnel. Each and every one of you—your actions—have made this day possible.

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 15, 2021