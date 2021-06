Puedes dejar de usar mascarilla en exteriores si estás vacunado (a menos que estés en una multitud)

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las personas que están totalmente vacunadas contra COVID-19 ya no necesitan usar mascarilla cuando salgan, a menos que estén en una zona concurrida como un concierto o un estadio repleto de gente, anunciaron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las actividades al aire libre aprobadas para las personas que han pasado al menos dos semanas de su última vacuna incluyen hacer ejercicio, comer en un restaurante con amigos y asistir a una pequeña reunión con personas vacunadas o no vacunadas, de acuerdo con las nuevas directrices de la agencia.

“Si estás vacunado, puedes hacer más cosas, de manera más segura, tanto al aire libre como bajo techo”, dijo el presidente Joe Biden al hablar sobre la nueva directriz en la Casa Blanca el martes. “Así que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son más jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra razón para ir a vacunarse ahora”.

Las personas no vacunadas también pueden quitarse la mascarilla cuando hagan ejercicio al aire libre, pero solo cuando estén solas o con miembros de su familia, dicen los CDC. También pueden ir sin mascarilla si se reúnen con un pequeño grupo de familiares o amigos que ya estén totalmente vacunados.

La mayoría de las transmisiones ocurren en interiores, donde el riesgo de contraer COVID-19 es casi 20 veces mayor que en exteriores, dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa celebrada el martes. Este hecho, combinado con el aumento del número de personas que se han vacunado y la reciente disminución del número de casos de COVID-19, llevó a la agencia a actualizar sus directrices, dijo.

“Estar completamente vacunado facilita claramente minimizar el riesgo de contraer, contagiar y enfermarse de COVID-19”, dijo el doctor James Dickerson, director científico de Consumer Reports. “La directriz tiene sentido, pero no significa que incluso las personas vacunadas deban abandonar las mascarillas por completo”.

Lo que puedes y no puedes hacer ahora

Las nuevas directrices son una señal de las crecientes libertades que vienen con la vacunación. “Cuantas más personas se vacunen, más pasos podremos dar para pasar tiempo con las personas que amamos haciendo las cosas que disfrutamos”, dijo Walensky.

Los CDC han publicado una infografía en la que se asigna un nivel de riesgo a diversas actividades, tanto para las personas vacunadas como para las no vacunadas, y en la que se indica cuándo debe usar mascarilla y tomar otras precauciones cada grupo (PDF).

El uso de mascarilla es obligatorio únicamente al aire libre en eventos multitudinarios, donde puede haber muchas personas no vacunadas, según Walensky. Si todavía no estás vacunado, una reunión multitudinaria de este tipo se consideraría una de las situaciones menos seguras en las que puedes estar, incluso si usas una mascarilla, según la directriz.

En marzo, los CDC indicaron que era seguro que las personas totalmente vacunadas se reunieran en interiores sin mascarilla con un pequeño grupo de personas totalmente vacunadas, o con personas no vacunadas de un mismo hogar, siempre que las personas no vacunadas tuvieran un bajo riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19.

Por lo demás, los CDC siguen recomendando que todos usen mascarilla en interiores. En este caso, también, las personas vacunadas tienen más opciones. Los datos han demostrado que las personas vacunadas que usan mascarilla pueden sentirse seguras realizando una serie de actividades en interiores, como ir al cine, asistir a un servicio religioso o participar en una clase de ejercicio de alta intensidad, lo que sería más arriesgado para las personas no vacunadas.

A medida que más personas se vacunen y disminuyan los casos de coronavirus, los CDC podrán actualizar aún más la orientación sobre los casos en los que las mascarillas son y no son necesarias, según Walensky.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.