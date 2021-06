“Pensé que jugaría con un cigarrillo en la boca”: Higuaín habla del alto nivel de la MLS

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El nivel competitivo de la Major League Soccer (MLS) sorprendió a Gonzalo Higuaín, quien pensó que su exigencia en el Inter Miami iba a ser menor a lo que estaba acostumbrado en el fútbol europeo.

En una entrevista a Bobo TV de Italia, el argentino confesó, “en Europa no podía encontrar la serenidad fuera del fútbol, Buffon me dijo que cuando ya no sintiera el fuego dentro sería el momento de cambiar. Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y en cambio es difícil“.

El 'Pipa' Higuaín pensó que jugar en la MLS iba a ser muy fácil, pero la realidad es que se le ha complicado más de la cuenta 👀😂 📌 Sus números en el Inter Miami:

🥅 16 partidos.

⚽️ 5 goles.

👟 3 asistencias. pic.twitter.com/6nUeiU7HVo — 365Scores (desde 🏠) (@365ScoresApp) June 16, 2021

El “Pipita” incluso se atrevió a igualar el nivel de la MLS con el de la Serie A de Italia. “Es una liga dura. Aprendí que es similar al fútbol italiano. En España e Inglaterra es más fácil hacerlo bien, mientras que en Italia, si no conoces la liga, sufres. Con los años me he completado: el delantero que me gusta es el que también hace asistencias”, dijo.

Higuaín llegó a la MLS en el 2020 para integrar las filas del Inter Miami, luego de realizar una carrera en Europa, con clubes como Napoli, Juventus, AC Milan, Real Madrid y Chelsea FC.

EL PIPITA LE DIO VALOR A LA MLS 🔥 🇺🇸 Gonzalo Higuaín, delantero de #InterMiami, aseguró que la liga principal de fútbol de los Estados Unidos es complicada. “Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca, pero me di cuenta que no es así”, señaló el atacante. pic.twitter.com/DYOw0RTMEC — PorMinutos (@por_minutos) June 15, 2021

A sus 33 años sigue mostrando destellos de buen fútbol en la liga estadounidense, con su equipo que actualmente se encuentra en el puesto 11 de la tabla de clasificaciones. En 16 encuentros ha marcado un total de cinco goles y ha concretado tres asistencias