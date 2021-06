Silvia Navarro ante final de ‘La Suerte de Loli’ en Telemundo: ‘Soltar a Loli no va a ser fácil en la vida’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Silvia Navarro deleitó las noches de Telemundo como la entrañable Loli en “La Suerte de Loli“. A lo largo de este año el público pudo vivir esta historia de una mujer que se convierte en la tutora de los hijos de su mejor amiga cuando ella fallece.

Será el lunes 21 de junio a las 9pm/8c cuando esta comedia transmita su gran final. A sólo algunos días del desenlace de la historia, pudimos hablar con la protagonista para que nos hablara de su sentir ante el gran evento.

Para Navarro, la experiencia de haber podido participar en “La Suerte de Loli” la deja contenta y feliz. La oportunidad de trabajar en Telemundo para la actriz fue algo increíble ya que quedó satisfecha con la calidad de producción en todos los sentidos. Algo que también se lleva Navarro es el haber compartido con un “estupendo grupo de actores”.

“Creo que lo que se vivió [en el set] fueron todas las ganas que todos tenemos de trabajar y muy agradecidos en un momento complicado”, dijo a Impremedia la estrella. “Fue con una historia con la cual queríamos hacer reír a la gente, queríamos que se divirtieran y que pensaran en otra cosa. Que nos vieran como un remanso para estar contentos“.

Silvia Navarro es una de las actrices más versátiles de las telenovelas y se ha ganado el cariño del público por sus grandes interpretaciones en la pantalla. Darle vida a Loli fue un reto para la actriz y cada uno de los proyectos en los que trabaja tiene una dificultad. Recordando todas las experiencias vividas en este proyecto, Silvia nos contó que fue lo más difícil para ella en este trabajo en particular.

“Todos los días llegaba de trabajar a estudiar las escenas del día siguiente y generalmente las preparo”, explicó Navarro. “Arreglar lo que sucedía en ‘La Suerte de Loli’ era extraordinario por qué nunca pasaba nada de lo que pensaba. Siempre fue súper orgánico, súper abierto y nunca sabía que esperar. Incluso, en las escenas más serias, siempre había algo. La energía que se sentía era particular no fue cualquier serie, lo que vivimos ahí no se da todos los días: un equipo generoso, un equipo que quiere estar ahí. Pero lo que pasaba, ni aunque lo estudiara… era la magia de Loli”.

Uno de los temas que se vivieron en los capítulos finales de la serie fue el tema de la donación de órganos, algo que a Silvia le costaba un poco realizar. Fue a consejo de su compañera Rosa María Bianchi que la hizo entender que la serie era un reflejo como la vida misma.

“La vida es así, a veces estamos light, a veces más profundos pero hay jugarle de todo”, fue lo que le dijo Bianchi a Navarro.

Una de las lecciones que Silvia aprendió haciendo esta serie es que “los amigos se vuelven también familia”.

“Incluso la familia de nuestros amigos se vuelve nuestra familia. Hay que agradecer tener la oportunidad de tener gente a nuestro alrededor que no lleva nuestra sangre pero lleva nuestro corazón”, reflexionó la actriz.

Los seguidores de la súper producción de Telemundo también se habría dado cuenta que Loli tenía un acento muy particular, acento que no era de Silvia Navarro. Para la estrella, cambiar la forma de hablar después de tantos meses resultó ser un poco complicado.

“Al principio me costaba recordar [el acento] y se volvió parte del encanto de Loli. Soltar a Loli no va a ser fácil en la vida. Yo creo que va a hacer una referencia muy cercana a mi en muchos sentidos. Yo creo que jugamos de todo, nos reímos, me dejé ir y ojalá el público haya disfrutado tanto como nosotros“.

Antes de terminar nuestra entrevista Silvia Navarro nos adelantó que el capítulo final es algo que no se pueden perder.

“El último capítulo les juro que yo lo transité desde un lugar de mucho amor, donde los escritores lo que quisieron decir es que, ‘cuando te toca, ni aunque te quites, pero síguete poniendo por donde quieras irte“, finalizó.