Tecatito inglés: el Arsenal también está interesado en fichar a Jesús Corona

El periódico inglés Daily Mail reportó que el Arsenal se ha unido a la puja por Jesús “Tecatito” Corona, atacante mexicano que apunta a salir del Porto en este verano.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, desea reforzar el ataque por derecha, tras no estar complacido con el aporte del brasileño William, quien apenas anotó un gol y dio siete asistencias en 37 partidos, incluyendo Premier League, FA Cup, EFL Cup y UEFA Europa League.

Arsenal boss Mikel Arteta has identified Porto star Jesus Corona as a player who could replace both Willian and Hector Bellerin, according to reports.(daily mail)

— RumorsTransfersNews24/7 📰 (@rumorstransfers) June 16, 2021