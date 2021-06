Gisella Aboumrad de ‘La Suerte de Loli’ se sometió a una cirugía bariatrica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gisella Aboumrad, a quien vemos personificando a Rox Estevez en ‘La Suerte de Loli’, se sometió a una cirugía bariatrica para no solo perder libras, sino para recuperar salud.

Así lo contó en exclusiva en el show de las tardes de Telemundo, ‘En Casa con Telemundo’. Entrevistada por Ana Jurka y Christian Chávez, quien está de conductor invitado reemplazando a Carlos Adyan que está de vacaciones, la actriz, desde el hospital dio los detalles de lo que está viviendo.

“Tomé esa decisión como una manera de reinventar mi salud física y mi salud mental, sino de reinventarme yo también, de darme una oportunidad de experimentar cosas nuevas, de recuperar un poco el tiempo de cosas que no he hecho por salud”, les dijo Gisella.

La actriz mexicana, que es conocida como una gran activista contra la fobia a la gordura, llegó a pesar 145 kilos, haciendo que su salud se viera muy comprometida a su corta edad, por eso le aclaró a Ana y Christian que su decisión no es estética, ni va en contra de lo que piensa y en lo que tanto ha trabajado.

“Esto se trata de recuperar mi salud, cualquier persona que se sienta tantito diferente por cualquier razón, yo voy a estar con ellos porque al final del día todos somos diferentes. Para mí es súper importante que todos seamos tan individuales como preciosos y perfectos, toda esa fuerza que tengo dentro de mí, que alguna persona se sienta mal, descubran su verdadera belleza”, explicó entre lágrimas.

Si bien la intervención quirúrgica fue el sábado pasado, Gisella aún se encuentra en el hospital pues debió entrar nuevamente al quirófano luego de sufrir una caída al día siguiente de la operación.

“A pesar de que es una cirugía que no tiene ninguna complicación, no hagan lo que hice yo, que me caí la primera noche por no esperar a que las enfermeras me acompañaran a ir al baño. Me aluciné, algún medicamento que me tenía mareada, me caí y me tuvieron que meter al quirófano de nuevo para ver que todo estaba bien”, explicó con una sonrisa la actriz ante el asombro de los presentadores de ‘En Casa con Telemundo’.

Por suerte la caída no había causado mayor daño, en cuanto a lo que tenía que ver con el procedimiento todo estaba perfecto, sin embargo, dijo que tenía un pequeño sangrado en el tórax que de inmediato pudieron detener.

MIRA AQUÍ LO QUE CUENTA GISELLA EN ‘EN CASA CON TELEMUNDO’: