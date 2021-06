Guerrero caído: Juan Toscano-Anderson, NBA mexicano, no estará en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

México no podrá contar con su mejor basquetbolista para buscar el boleto a Tokio 2020: Juan Toscano-Anderson se ausentará del repechaje olímpico por razones que aún no están del todo claras. El jugador de Golden State Warriors en la NBA no es parte de la lista de jugadores que irán a Croacia a pelear el pase a los Juegos Olímpicos.

#MexBasquet🇲🇽🏀 ¡Listos los horarios para ver a nuestra selección en la Copa Acrópolis! Estos son los jugadores que, dirigidos por @omarquintero_11 enfrentarán a 🇬🇷, 🇷🇸 y 🇵🇷. Los encuentros podrán verse en @AYMSports y el FB de @ademeba_oficial. #caminoacroacia #nadanosdetiene pic.twitter.com/O27GXFPWfN — México Basquetbol (@mexbasquet) June 17, 2021

Diego Martínez, periodista del periódico Reforma, indicó que “la decisión habría sido en gran parte recomendación de su agente, Mike Lindeman, quien lleva las riendas de estrellas como Nikola Jokic y Khris Middleton“.

🚨 México no contará con su mejor jugador para el repechaje de FIBA rumbo a Tokio 2020

Confirmado: @juanonjuan10 no hará el viaje a Europa para unirse con los 12 Guerreros. 👇👇👇👇👇👇👇https://t.co/cKN5D671JO — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) June 15, 2021

Juan Toscano-Anderson lo desmintió, señalando que si bien es cierto que no iba, su agente no tenía la responsabilidad: “Tú dijiste en tú artículo que fue decisión de mi agente. Y eso es falso“, concluyó. No obstante, no explicó por qué no estará con la selección mexicana.

Eso es correcto. NO voy a ir. Pero TU dijiste en TU articulo que fue decision de mi agente. Y ESO ES FALSO https://t.co/NbUgVSrP84 — Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) June 16, 2021

Omár Quintero, coach de México, habló para Reforma. dando su punto de vista acerca de la situación: “Creo que todos aquí son iguales e hicimos todo lo que pudimos para traer a Juan Toscano y los muchachos están comprometidos“.

Dio a entender que Toscano-Anderson pidió dos boletos de avión de primera clase, y que el acompañante era alguien que tenía prohibido ir por la burbuja.

Pidieron 2 bol 1a clase. Uno para Juan y el otro para quién era?…

“De un día para otro nos dijeron que no venía. Warriors iba a pagar gastos de coach, por lo que el acompañante era alguien que tenía prohibido ir por la burbuja” @omarquintero_11 @reformacancha pic.twitter.com/hDjPj6OBxo — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) June 17, 2021

México iniciará su camino en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020 ante Alemania, el próximo 29 de junio. Un días después enfrentarán a Rusia. Las dos mejores selecciones de las tres mencionadas, clasificarán a las semifinales del torneo.

Hace poco más de un mes, Juan Toscano-Anderson aseguró su continuidad en la NBA. El mexicano nacido en Oakland seguirá en la bahía defendiendo a Golden State Warriors por al menos dos años, tras haber firmado un contrato multianual que le garantiza un salario mínimo y un espacio fijo en la plantilla de Steve Kerr.

En su temporada “consagratoria” en la NBA, Toscano-Anderson promedió 5.7 puntos, 4.4 rebotes y 2.8 asistencias en 55 partidos. No jugó ningún minuto en la postemporada.

El tiempo dirá si este inconveniente no arrastra consecuencias para futuros compromisos internacionales en los que México necesitará a Toscano-Anderson, quien apunta a establecerse como un jugador de rol en el mejor baloncesto del mundo.