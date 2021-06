Una pareja que acababa de mudarse a Florida gana un millón de dólares de la lotería

Una joven pareja que acababa de mudarse a Florida no ha podido tener una mejor bienvenida después de saber que han resultado ganadores de un premio de lotería valorada en un millón de dólares. Según cuentan varios medios locales, ambos habían decidido instalarse definitivamente en Boynton Beach, al norte de Miami, para empezar una nueva y lo cierto es que no podían haber empezado de la mejor manera.

“Este es el mejor regalo de bienvenida a una casa”, explicaba Kristen Frommer, de 27 años, en declaraciones a los organizadores de la Lotería de la Florida, que es el organismo encargado de gestionar los premios. “Nos mudos hace dos meses, pero ahora no hay duda: estamos comprando una casa y nos vamos a convertir en floridanos”.

Kristen Frommer from New Jersey celebrates becoming a Floridan in a big way after winning $1 million playing the $5,000,000 LUCK Scratch-Off game! She purchased her winning Scratch-Off ticket from @RaceTrac in Boynton Beach! https://t.co/GP5q41btwS pic.twitter.com/jBDXwKuDHb

— Florida Lottery (@floridalottery) June 16, 2021