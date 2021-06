Desaparece artista de tatuajes en Houston luego de subirse a un Uber; llamó para decir que lo querían matar

TEXAS – Una familia de Houston pide la ayuda de la comunidad luego de que uno de sus seres queridos desapareció misteriosamente después de haber tomado un Uber el 15 de junio.

Julian Issac es un artista de tatuajes, de 29 años, y desde la fecha mencionada sus familiares no han sabido de él.

Según la Policía, Issac tomó un Uber para ir a visitar a su novia en el área de Sagemont cerca de la carretera 45 Sur a la altura del Beltway 8 alrededor de las 4 a.m.

Durante el viaje Issac llamó a su madre y a un hermano para decirles que estaba siendo perseguido y que lo iban a matar.

Después de que colgar, sus familiares intentaron llamarlo y le textearon, pero Issac no respondió.

La novia de Issac tampoco tuvo comunicación con él.

Houston tattoo artist missing after taking Uber to see girlfriend a few days ago, brother sayshttps://t.co/smn4PIzRB2

— ABC13 Houston (@abc13houston) June 18, 2021