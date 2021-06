Le toca pagar multa: Julio César Chávez Jr. no dio el peso pautado contra Anderson Silva

Ser parte de la cartelera que antecede la pelea estelar de su padre es para Julio César Chávez Jr. un orgullo. Sin embargo, el pugilista de Culiacán no llegó a las 182 libras previamente establecidas en el contrato, según reportes de ESPN.

En tal sentido, Chávez Jr. tendrá que pagar multa al ex artemarcialista brasileño Anderson Silva. ¿Habrá pelea? Sí, la cartelera continuará igual, pero el hijo de la leyenda debe cumplir con una sanción económica de $100 mil dólares por pesar 184 libras en la báscula.

Silva, de 46 años de edad, está retirado después de una carrera exitosa en el Ultimate Fighting Championship. Fue campeón de peso medio y defendió su cetro con éxito hasta en 10 ocasiones. También pasó de forma positiva su reto contra la báscula, dio exactamente las 182 libras pautadas.

Anderson Silva had his final faceoff with Julio Cesar Chavez Jr. ahead of Saturday's boxing match. How will "The Spider" do in this one?#TributeToTheKings | Full video: https://t.co/wF9jpJK01A pic.twitter.com/uVLqdUOH6u

— MMA Junkie (@MMAjunkie) June 18, 2021