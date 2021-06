VIDEO: Captan a mujer guardando en su “tupper” el mole que le sirvieron en una fiesta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MÉXICO – Eso de llevarse los recuerdos de mesa en las fiestas mexicanas, parece que ya quedó en el pasado, y lo de hoy es llevarse en un “tupper” (recipiente de plástico) la comida del banquete servido en plena fiesta.



O al menos eso parece que entendió una mujer que fue captada durante una fiesta, guardando en un recipiente de plástico el mole que le sirvieron en la celebración, lo cual ha causado sensación en Tik Tok y los internautas lo consideran un hecho gracioso.



Se llevó hasta el mole en un recipiente de plástico

Y es que circula en las redes sociales un video que se hizo rápidamente viral, porque captó el momento exacto en que la mujer guarda en un recipiente de plástico el mole que le sirvieron durante la fiesta a la que asistió.

Y como es común en las fiestas, los anfitriones graban video de los momentos importantes de la celebración y uno de esos es captar a los invitados mientras degustan del banquete, que en esta ocasión fue arroz, y mole con pollo, algo muy típico en el centro de México.



En las imágenes se ve a una mujer atendiendo una mesa de invitados, a los que le sirve la comida, posteriormente se ve a varios invitados sentados en unas bancas, tal vez esperando a que los pasen a las mesas para degustar el platillo típico del estado de Puebla, que es el mole.



Conforme avanza la persona que va grabando el video, se ve en una mesa a una mujer, que tiene en sus piernas un recipiente de plástico blanco, en el que coloca, primero la pieza de pollo y posteriormente, sin titubeos vierte el mole que está en el plato.



Y por lo que se ve la ración es sustanciosa, por lo que la mujer se asegura de haber vaciado todo el mole en su recipiente de plástico, que comúnmente se le llama “tupper”, en alusión a la famosa marca de plásticos Tupperware.



Sensación en Tik Tok

El video fue publicado inicialmente en la red social de Tik Tok, por el usuario identificado como Ale Suárez.

“Si no me van a grabar así como a la doña (señora), mejor ni me inviten”, escribió el usuario junto al video, que lleva más de 518,000 me gusta.

El video se hizo rápidamente y a la mayoría de los usuarios les pareció gracioso lo que hizo la señora.

Otros usuarios destacaron que en provincia las raciones de comidas son abundantes y que es una grosería dejar alimentos en el plato, que tal vez por eso la mujer decidió llevar su “tupper”.

Pero independiente de las razones de la mujer, los hechos fueron tomados con humor por los internautas y el video sigue conquistando las redes sociales.

La mujer trató de disimular

Y es que la mujer no se había dado cuenta que estaban grabando a los invitados, menos que ella había sido captada “haciendo su itacate”, es decir guardando comida para llevarse a casa, como se le dice en México.



Justo cuando la persona que grababa estaba enfrente de su mesa, la mujer vio directo a la cámara, tratando de ocultar lo que había hecho, pero otra de las invitadas que vio todo, solo dejó escapar una sonrisa, por lo que había sucedido.



Al igual que otras de las invitadas que compartían la mesa, no pudieron dejar de reír por lo que acababa de suceder en plena fiesta.



Aunque no se especifica el lugar exacto de los hechos, se presume que es una localidad del interior del país, por el gran banquete que se sirvió en la fiesta, que fue arroz y mole con pollo, que es algo muy típico de las regiones de la provincia mexicana, especialmente en el centro del país.



