Llega la verificación electrónica para ver si te vacunaste

Este viernes el Departamentos de Salud Pública y Tecnología de California anunció la apertura de su sitio web para usuarios que deseen obtener una verificación digital de su registro de vacunación del Covid-19.

El portal COVID-19 Vaccine Record te pedirá ingresar información como tu nombre, fecha de nacimiento y tu número de celular o dirección de correo electrónico.

Una vez que se recibe esta información, el usuario podrá obtener un enlace a un código QR y por ende, auna copia digital de su registro de vacunación COVID-19.

Esta es la versión electrónica que reemplaza la tarjeta de papel que recibiste al momento de vacunarte.

Es decir, que ya no tienes que cargar la tarjeta de vacunación de papel en la billetera o correr el riesgo de que se rompa, se moje o se te pierda. Con esta herramienta digital podrás tenerla en tu celular y será válida en caso de que quieras mostrar que ya recibiste la inminuzación.

Además, las autoridades indicaron que eso reduce que los delincuentes, puedan realizar algún tipo de fraude con las tarjetas de papel.

Se les recomienda a las personas que sean padres de familia o tutores con varios registros de vacunas asociados con un solo número de teléfono celular o dirección de correo electrónico que ingrese cada solicitud de registro de vacuna digital por separado.

Para obtener tu tarjeta electrónica puedes registrarte en myvaccinerecord.cdph.ca.gov/

Para leer la versión en español, solo dale ‘click’ a la parte superior derecha de tu pantalla.

Un cambio en las regulaciones del lugar de trabajo

Vicente García, quien ya está vacunado, dijo que continúa usando su cubrebocas mientras está en el trabajo por órdenes de sus supervisores.

El empleado de una bodega de productos para oficinas dentales dijo que se vacunó hace más de un mes pero que los supervisores no quieren que los trabajadores dejen de usar las mascarillas hasta que todos en el lugar se hayan vacunado. No obstante, algunos dudan que esto pueda suceder ya que no todos sus compañeros están dispuestos a hacerlo.

“Yo siento que en todo caso los que no están vacunados son los que se tienen que preocupar porque si yo me contagio a mí no me va a dar fuerte porque ya tengo la vacuna pero a ellos posiblemente sí”, dijo García, quien añadió que a pesar de todo no le molesta continuar usando el cubrebocas.

Gustavo González, quien trabaja en una oficina de marketing, dijo que durante toda la pandemia usó su mascarilla KN95 —uno de los más seguros para prevenir el virus— y aún después de vacunarse la sigue utilizando en el trabajo.

Sin embargo, le sorprendió que en cuanto se levantaron las restricciones del estado casi todos sus compañeros —alrededor de siete— dejaron de usar el cubrebocas.

“Yo me siento seguro porque estoy en mi oficina y siempre tengo el ventilador prendido pero no todos están vacunados en mi lugar de trabajo”, dijo González un poco preocupado porque sabe que el virus no ha desaparecido.

La regla de permitir que los empleados que ya están vacunados dejen de usas el protector facial se dio este jueves como seguimiento a las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la División de Seguridad y Salud Ocupacional (Cal/OSHA).

Estas indican que los empleados completamente vacunados en California ya no necesitan usar el cubrebocas.

Y a menos que muestren síntomas, tampoco necesitarán hacerse la prueba del Covid-19 o ser excluidos del trabajo después de un contacto cercano con una persona que dio positivo al covid-19.

Para reafirmar las recomendaciones, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva el jueves que permite que las revisiones entren en vigencia sin el período normal de revisión de 10 días por parte de la Oficina de Derecho Administrativo, lo que brinda claridad y coherencia a los empleadores y empleados.

Sin embargo, a las personas que no están vacunadas, por su bien, se les recomienda que si se encuentran en un entorno donde están en contacto cercano con otras personas que pueden no estar completamente inmunizadas, consideren usar un nivel de protección más alto.

Esto incluye usar doble cubrebocas o una máscara tipo N95 o KN95. Esto es especialmente importante si te encuentras en interiores.

En una visita que hizo el gobernador Newsom al Hospital Martin Luther King, del sur de Los Ángeles, dijo que la pandemia no se ha extinguido pero que gracias al trabajo de los empleados de salud, las tasas de casos de California están bajando de manera considerable.

“Las tasas de positividad [de Covid-19] están entre las más bajas de Estados Unidos. Y nuestras tasas de vacunación están entre las más altas”, dijo Newsom.

Los contagios continúan

El condado de Los Ángeles, que también sigue las reglas de Cal/OSHA, recomienda cautela ya que el Departamento de Salud Pública (DPH) confirmó nueve nuevas muertes y 253 nuevos casos de Covid-19 este viernes.

De las nueve nuevas muertes reportadas, tres personas tenían más de 80 años y seis eran mayores de 50.

En California hasta el momento ha reportado 62,622 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Mientras, hasta el momento, alrededor del 47% de los californianos se han vacunado completamente en el estado.

Se recomienda a quienes viajen este fin de semana festivo por el Día del Padre que sigan todas las pautas nacionales de viajes, pruebas y cuarentena de salud pública.

Quienes tengan síntomas, estén enfermos o tengan un resultado positivo reciente del covid-19 o estén esperando los resultados de una prueba, después de haber estado expuesto al virus se les recomienda quedarse en casa.

La directora del DPH, Barbara Ferrer, dijo que mucha gente se reunirá este fin de semana con familiares y amigos para celebrar el Día del Padre y el “Juneteenth”, el nuevo festivo federal en honor a la liberación de los esclavos en Estados Unidos.

“Si estás celebrando las fiestas con alguien mayor o con problemas de salud subyacentes, y que no ha sido vacunado, te animo a celebrar de forma segura al aire libre con mascarillas y distanciamiento o virtualmente”, dijo Ferrer. “Si bien los casos y otras métricas siguen siendo bajos, la transmisión de Covid-19 y los resultados de salud graves continúan entre las personas no vacunadas”.

También animó a las personas a que se vacunen asegurando que hay muchos sitios disponibles por todo el condado de Los Ángeles.

Para conocer tu sitio de vacunación más cercano en California visita: myturn.ca.gov/ clinic.html

En el condado de LAvisita: www.VacunateLosAngeles.com

El estado de California ofrece las siguientes recomendaciones para avanzar en la lucha contra el Covid-19: