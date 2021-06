Adamari López provoca las reacciones de los fans de ‘Hoy Día’ por su look de shorts cortos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López ha provocado tremendo alboroto en las redes sociales del matutino “Hoy Día” pues se ha lucido su espectacular figura en un outfit que hizo que no paren de llegar las reacciones por parte de los fans.

La popular ‘chaparrita‘ consentida que desde hace meses se encuentra en una completa transformación de vida, lo que le ha permitido aventurarse a lucir un estilo de vestimenta a la que los televidentes no están acostumbrados a verla.

En esta ocasión se dejó ver durante la transmisión del programa en un atuendo que provocó controversia entre los seguidores de Instagram pues auque algunos amaron verla experimentar con su look, hubo muchos otros que no les gusto para nada y prefieren verla en su ya acostumbrado estilo.

Se le puede ver en una imagen que han publicado feliz en un moderno traje color blanco de saco con hombreras altas con botones grandes en dorado y un short corto del mismo tono que ha acompañado con unas zapatillas de tacón con un detalle en el tobillo. Esta vez ha optado por un maquillaje no muy marcado y lleva su cabello recogido en un chongo alto.

Por supuesto que las reacciones no han parado de llegar por parte de los admiradores del show, que han quedado contentos con el look de la famosa actriz, aunque muchos otros han enviado su opinión y no les ha gustado para nada esta imagen.

“No entiendo, teniendo personas disque expertas en moda, ¿la visten así? No aplican las cosas básicas ese tipo de zapatos le acortan la pierna y la hacen ver más bajita“, “Pensé que era la hija de Ludovico“, “No me gusta para nada”, “Ese saco de los tiempos de mi abuelita“, expresaron algunos fanáticos.

La foto ya acumula más de 57 mil me gusta y miles de comentarios entre buenos y algunas críticas “En lo personal, me encanto, casual y elegante a la vez“, “Que bella se ve. Ella me inspira siempre con su vestuario“, escribieron otros usuarios a favor de la famosa puertorriqueña.