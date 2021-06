Un hombre saca un arma en un Starbucks de Miami enojado porque su bagel no llevaba queso crema

Su enojo en un Starbucks del sur de la Florida le podría salir muy caro a un hombre que apuntó con un arma a un empleado porque se olvidó de ponerle queso crema en su bagel, según explicó la policía de Miami Gardens.

Las autoridades señalaron que el hombre enfureció al utilizar el auto-servicio en su vehículo y comprobar que su pedido no correspondía con lo que le habían entregado. Así que él se acercó a la ventana y empezó a gritar a la empleada, que resultó ser hija de la jefe de policía de Miami Gardens, la ciudad donde se produjo este peligroso altercado.

Ella le preguntó si había pagado por el queso crema, lo que hizo que el hombre se enojara aún más y sacara un arma.

"It was upsetting to me to know that someone would go to that extreme." An angry Florida man pulled a gun on a drive-thru worker because they forgot the cream cheese with his bagel, Miami Gardens Police said. The worker was the police chief's daughter.https://t.co/2zGp8wPfe6

— The Associated Press (@AP) June 19, 2021