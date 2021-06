Video: brutal pelea entre fanáticos de LA Clippers y Phoenix para inaugurar las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA

Volvió la violencia a la NBA. Tras numerosos alteracados entre el público y los jugadores en días pasados, la impulsividad en los fanáticos escaló aún más: aficionados de Los Angeles Clippers y de Phoenix Suns pelearon durante casi un minuto en una situación que se salió de control en las instalaciones del Phoenix Suns Arena.

En el video podemos observar cómo los fanáticos de ambos equipos intercambian palabras y se invitan mutuamente a pelear afuera del recinto. No obstante, luego de segundos de tensión, un fanático lanzó el primer golpe y se desarrolló la pelea de inmediato.

Entre cinco y siete personas estuvieron involucradas en el altercado.

Hopefully an aberration but an expected byproduct of “Suns in Four Fan” being called a legend by Devin Booker and shirts of him being handed out pregame. Everyone is looking to be the next in line for free tickets and autographed jerseys for a viral video. pic.twitter.com/IC9hIVmMG0

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) June 21, 2021