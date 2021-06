Conductor embiste y mata con su camioneta a una persona en Sacramento

Un hombre embistió a dos personas con su camioneta pick-up, mató a una, atacó a otras con una barra de metal y sacó un arma antes de ser derribado por los disparos de un vecino. Los hechos ocurrieron el lunes, en un suburbio del área de Sacramento.

El sospechoso fue llevado a un hospital, pero sus heridas no se consideraron mortales, dijeron las autoridades. Se desconoce la identidad del agresor.

De acuerdo con testigos, el vehículo subió a las aceras y a saltar a gran belocidad en la comunidad de Carmichael alrededor de las 9:00 AM del lunes, informó el sargento del condado de Sacramento, Rodney Grassmann.

1 killed, 3 hurt in California driver's rampage:

CARMICHAEL, Calif. (AP) — A man rammed two people with his pickup truck, killing one, attacked other people with a crowbar and pulled a gun before he was shot Monday in a Sacramento-area suburb, authorities said.

-People are nuts! pic.twitter.com/iLIR8bdB6C

— Dr. Jeff Rabinowitz (@rxjef77) June 22, 2021