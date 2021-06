Funcionarios dicen que harán lo necesario para mantener leyes que salvan vidas vigentes

Partidistas y opositores del uso de armas de alto calibre se pronunciaron después que una corte federal de apelaciones suspendiera la decisión de un juez de revocar la prohibición sobre las armas de alto calibre en California el lunes.

En un Tweet el fiscal general de California, Bob Bonta dijo que están luchando porque la prohibición continúe para seguir defendiendo leyes que salvan vidas.

“Esto deja nuestras leyes sobre armas de asalto en vigor mientras continúan los procedimientos de apelación”, indicó Bonta.

Este es el resultado de la apelación que Bonta y el gobernador de California, Gavin Newsom, en representación del estado, presentaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California en Miller v. Bonta el 10 de junio.

Esta apelación se dio después que el 4 de junio el juez Roger Benítez anuló la prohibición de armas de alto calibre en California que tiene más de 30 años de existencia.

#BREAKING: The 9th Circuit granted our motion to stay the district court’s ruling in Miller v. Bonta.

This leaves our assault weapons laws in effect while appellate proceedings continue.

We won't stop defending these life-saving laws.https://t.co/L8F8zpLuhv pic.twitter.com/udtszNfOis

