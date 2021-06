Autopista 15 de Los Ángeles a Las Vegas ahora presenta una imponente cantidad de vehículos militares

Ahora que ya no hay mayores restricciones por la pandemia en Las Vegas y miles de visitantes de Los Ángeles y otras partes del sur de California empezarán a conducir de nuevo cada semana a la “Ciudad del Pecado”, muchos se llevarán una sorpresa a la mitad del recorrido en pleno desierto de Mojave por una vasta presencia militar.

A diferencia de antes, los vehículos militares saltan a la vista en plena autopista 15 en el Condado San Bernardino camino a Nevada. Del lado oriental de la autopista se ven a la distancia cientos de tanques estacionados uno detrás de otro.

Del otro lado de la Interestatal 15 hay otro lote con más vehículos militares tipo Humvee. Éstos están prácticamente pegados a la carretera.

La razón de estos numerosos vehículos militares y el tránsito de otros a veces siendo transportados en los alrededores de la autopista 15 es que en ese punto en las afueras de la ciudad de Barstow se encuentra la Base de Logística de los Cuerpos de la Marina (MCLB por sus siglas en inglés), la cual se compone de tres distintas secciones.

La MCLB fue construida en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha sido una instalación clave de infraestructura, mantenimiento y suministro de recursos de la Marina, localizada en el desierto pero cerca de los puertos de Los Ángeles y San Diego.

Por cierto, a unas cuantas millas de ahí sobre la misma I-15 se encuentra otro elemento militar, aunque éste no tiene nada que ver con la base de la Marina.

