Julián Gil sufre por video donde aparece su hijo Matías jugando

Julián Gil demostró que aún no puede superar su dolor al ver una publicación de su hijo jugando en una publicación y no poder estar junto a él, debido a la disputa legal que mantiene con su ex pareja Marjorie de Sousa.

El actor que recientemente formó parte de la exitosa novela “¿Que le pasa a mi familia?“, aún no puede asimilar la decisión del juez que llevó su caso, y le ha retirado sus derechos como padre del pequeño Matías, quedando bajo la custodia legal de su madre.

Recientemente la misma venezolana compartió un video de su hijo donde se le puede ver jugando con su auto de juguete, mientras con mucho detalle se encuentra limpiando, el video fue publicado por Suelta la Sopa y es ahí donde el actor ha dejado un poderoso mensaje.

Gil aprovechó el espacio para externar su dolor de solo poder ver a su hijo crecer a la distancia.

“Me parte el alma ver estas imágenes y saber que nos perdemos los mejores momentos entre un padre y su hijo. Acá estaré hijo esperando por nuestro momento“, escribió en el post.

Su mensaje logró las reacciones por partes de los seguidores de la red social que le expresaron su solidaridad ante esta difícil situación.

“Que triste que un padre no pueda ver a su hijo. Los hijos no se niegan pese a la relación que uno tenga con su ex. Cada cabeza es un mundo”, “Pobre nene gobernado por una mujer egoísta que no le deja ser feliz con su padre pero la vida le pasará la cuenta por que el va a saber que su papá lo ama y espera por él”, se pudo leer en la caja de comentarios.