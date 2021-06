Reportan ligero aumento de infecciones de Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades de salud del condado de Los Ángeles reportaron un leve aumento de las infecciones diarias, hospitalizaciones y exámenes de Covid-19, pero no es un alza elevada que haga sonar las alarmas.

Sin embargo, Bárbara Ferrer, directora de los servicios de salud del condado, dijo que la continua propagación de la variante Delta del virus, responsable de las infecciones severas que se han registrado en la India y partes del Reino Unido, son una advertencia para que quienes no se han vacunado, tomen sus precauciones con el uso de mascarillas y mantengan la distancia social.

Hasta el domingo, el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles reportó 239 nuevos casos de Covid y tres muertes. En total, se han presentado 1,249,304 casos y 22,477 muertes desde que la pandemia comenzó.

El domingo había 238 personas hospitalizadas, 52 en cuidados intensivos, 55 menos que un día anterior.

Debido al leve incremento de infecciones no visto en las últimas 6 semanas, las autoridades de salud urgieron a la gente a hacerse el examen si presentan síntomas, aún si fueron vacunados.

De acuerdo al Departamento de Salud Pública de California, la variante Delta representa el 14.5% de los casos de coronavirus analizados en el estado en junio, un incremento de 4.7% con relación a mayo.

Ferrer hizo ver que el Covid es ahora una pandemia de gente no vacunada, y de manera desproporcionada los que han caído enfermos y terminado en el hospital, son los residentes afroamericanos, lo que es un reflejo de la baja tasa de vacunación en ese grupo.

“Ahora que hemos reabierto la economía y las modificaciones de seguridad se han levantado en la mayoría de los escenarios, debemos seguir aumentando la vacunación”.

Añadió que aún cuando los fallecimientos por el virus han disminuido dramáticamente en el condado, las muertes continúan ocurriendo en casi el 100% de los adultos no vacunados.

“El 99% de los hospitalizados con Covid en el condado de Los Ángeles desde enero son gente que no se ha vacunado”.

Si bien, señaló que las mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo las formas más efectivas de reducir la transmisión, la herramienta más popular que tenemos para reducir los casos y protegernos a nosotros mismos y a otros son las vacunas Covid.

Y reveló algunos números que muestran la protección que ofrece la inmunización.

Entre el 7 de diciembre y el 7 de junio, el 99.6% de todos las nuevas infecciones en el condado fueron de personas no vacunadas. En tanto, el 98.7% de los hospitalizados por el virus no habían recibido la vacuna; y el 99.8% de los que murieron, no estaban inmunizados.

El condado continúa ofreciendo incentivos para que la gente se vacune. Todos los mayores de 18 años que se vacunen en los sitios operados por la ciudad, el condado o St. John’s Well Child and Family Center participarán en una rifa de boletos para Six Flags, el zoológico de Los Ángeles, el Natural History Museum, La Brea Tar Pits y el California Science Center.