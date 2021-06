Al borde de la tragedia: el mexicano Mario Cázares confesó no recordar nada tras sufrir una conmoción cerebral por un golpe de David Morrell Jr

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Momentos de tensión se vivieron en el Minneapolis Armory, en medio del combate entre el mexicano Mario Cázares y el cubano David Morrell Jr. En tan solo el primer round, el boxeador de la isla noqueó al sinaolense, quien tuvo que salir directo al hospital producto de una conmoción cerebral.

Claramente, no estaba en los papeles del mexicano salir del combate en apenas un round. Sin embargo, las consecuencias de los fuertes goles del cubano dejaron totalmente fuera de sí al sinaloense. “No sé ni como llegué ahí arriba al vestidor. No recuerdo nada“, expresó el boxeador a través de Fino Boxing.

Cázares acusó que David Morrell le habría propinado unos golpes detrás de la cabeza. Son unos impactos muy peligrosos que, claramente, tuvieron consecuencias en el mexicano. Sin embargo, Mario Cázares agradece que su situación no haya llegado a mayores y recordó el caso del ex boxeador Prichard Colón Meléndez, que tuvo que abandonar la disciplina al perder las habilidades motoras por un golpe indebido de Terrel Williams.

Keep your punching to the back of the head out of boxing please Thank Prichard Colon 🇵🇷🙌🏽😔 pic.twitter.com/Cv2BD6iT2J — MelodyJoy (@beautynboxing) September 19, 2020

“A partir del segundo ‘golpe de conejo’, no me acuerdo de nada. Dicen que seguí peleando, pero ni me acuerdo (…) nos tocó, mala suerte. A cuántos peleadores, como a Prichard Colón, les pasó eso”, expresó el mexicano.

Sorprendentemente, el hecho tuvo algunos aspectos similares al de Colón. Según los reportes, el mexicano se desmayó y perdió el conocimiento apenas llegó a los vestuarios. Esto llevó a que Cázares fuera internado de emergencias en el hospital. Sin embargo, pudo despertar con una mayor rapidez.

GOOD. NIGHT. 😤 David Morrell Jr. gets a first round KO over Mario Cázares #PBConFOX pic.twitter.com/5x3wQaTu4N — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) June 28, 2021

Por otra parte, luego de la pelea, el cubano confesó que no se esperaba culminar tan rápido su combate. “No esperaba terminar con él (Cázares) tan rápidamente. Creí que llegaríamos hasta el quinto o sexto round. Pero desde que lo vi entrando al al ring me di cuenta que no estaba a mi altura. No estaba preparado para una pelea así”, concluyó.

