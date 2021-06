MLB: Suspenden al boricua Héctor Santiago por colocarle sustancias pegajosas a la pelota

El pitcher de los Marineros de Seattle, Héctor Santiago es el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) que resulta expulsado por el nuevo protocolo de sustancias para alterar pelotas durante un juego.

En el encuentro de este domingo contra los Medias Blancas de Chicago, la pelota y el guante utilizado durante los lanzamientos del puertorriqueño fueron revisados por los umpires.

La sospecha de que usaba algo ilegal se generó luego que retirara a todos los bateadores de Chicago en el quinto inning del juego.

El guante fue confiscado mientras era sometido a un análisis detallado, el cual arrojó que efectivamente el lanzador utilizaba alguna sustancia irregular para alterar la pelota. Luego de eso se anunció su expulsión.

Seattle left-hander Hector Santiago has been suspended 10 games for having a foreign substance on his glove.

He will appeal.

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 29, 2021