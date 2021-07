Ante el aumento de los precios de los coches usados, considera reparar el que ya tienes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En general, alguien con un coche viejo que necesita una reparación costosa, como cambio de motor o de transmisión, podría pensar en cambiarlo por uno más nuevo. Pero este no es un momento normal. Una escasez mundial en el suministro de microchips ha perjudicado la disponibilidad de autos nuevos y ha contribuido a que los precios de los autos usados alcancen máximos históricos. En mayo, los precios de los coches usados habían subido casi un 30% en el último año. Varios expertos nos dicen que la situación podría prolongarse hasta el próximo año.

Si tu auto viejo necesita una de las temidas reparaciones importantes que pueden costar miles de dólares, ahora podría ser un buen momento para considerar la posibilidad de repararlo en lugar de cambiarlo. Incluso cuando los precios de los coches no son altos, arreglar un coche que por lo demás es confiable puede ahorrarte tiempo y dinero. Es útil investigar los modelos más seguros y confiables a la hora de comprar un coche, pero al fin y al cabo son máquinas, e incluso las mejores se rompen, especialmente si no reciben un buen cuidado. (Consulta las reseñas y calificaciones de los expertos de Consumer Reports).

CR recomienda hacer un análisis costo-beneficio personal: Divide el costo de la reparación entre el número de meses adicionales que puede durar tu automóvil. Probablemente sea menos que un nuevo pago mensual. Pero si tu automóvil necesita reparaciones de manera sistemática, podría ser momento de tirar la toalla y comprar un auto nuevo o usado que sea más confiable. Jill Trotta, vicepresidenta de la industria y las ventas en RepairPal y técnica certificada por ASE con 30 años de experiencia, afirma que todo se reduce a entender el concepto de “malo conocido . . . si consigues otro automóvil usado, podrías estar comprando el mismo problema porque no hay pruebas rápidas que muestren el estado interno del motor y la transmisión”.

Trotta señala que este año la cantidad de reparaciones de automóviles aumentó con respecto al 2019, particularmente después de que las personas comenzaron a recibir incentivos económicos. (Trotta indica que RepairPal no se molestó en comparar las tasas de reparación con el 2020 porque, como es sabido, fue un año malo debido a la pandemia).

“Ahora cuando mi equipo de ventas llama a los talleres, dicen que están reservados con tres o cuatro semanas de anticipación”, advierte Trotta. “Creo que eso se debe a que la gente está invirtiendo el dinero de sus incentivos y el reembolso de impuestos en sus automóviles, ya que pagar una factura de $3,000 por la reparación podría ser mejor que hacer pagos de $500 por un automóvil varios años más”.

Consejos para aprovechar al máximo tu auto viejo

No pospongas el mantenimiento: Tal vez renuncies a arreglar algunos elementos, como el lavado del sistema de enfriamiento, si vas a deshacerte de tu coche de todos modos. Pero si vas a conservarlo, ya sea porque el coche que quieres no está disponible o porque los precios de los autos usados son demasiado altos, deberías considerar hacerle este tipo de mantenimiento. Un mantenimiento adecuado ayudará a que tu vehículo sea más confiable y seguro de conducir. Esto puede ser tan simple como cambiar el aceite y otros líquidos, o podría ser algo más complicado, como reparar la suspensión gastada y los componentes de la línea de transmisión que tienden a dañar otras piezas si se descuidan. También debes reparar las fugas de aceite y refrigerante que pueden dañar el automóvil si olvidas verificar los niveles periódicamente.

Investiga los talleres mecánicos: Ir a un concesionario generalmente garantiza un trabajo de mantenimiento de alta calidad, pero hay muchos talleres independientes similares que cobran menos. CR recomienda tener buena relación con un taller en cualquier caso. De este modo, te conocerán a ti y a tu automóvil en caso de que necesite una reparación importante. (Encuentra talleres de calidad en tu área).

Pregunta sobre la financiación: Siempre es mejor pagar las reparaciones en el momento del servicio, pero según bankrate.com, más del 60% de los estadounidenses no tiene ahorros suficientes como para pagar una emergencia de $1,000. Si perteneces a este grupo, pagar con tarjeta de crédito, que puede tener una tasa de interés alta, puede ser una opción costosa. Sin embargo, Trotta de RepairPal sostiene que algunos talleres ofrecen financiamiento al 0% durante un período de aproximadamente 90 días para ayudar a las personas a ponerse en marcha nuevamente.

Considera extender tu garantía: En general, las garantías extendidas no suelen ser un buen negocio. Para empezar, no ofrecen la misma protección que una garantía de fábrica. Sin embargo, si tu automóvil está llegando al final de la garantía de fábrica y no tienes ahorros suficientes como para cubrir el costo de una reparación importante, una garantía extendida puede, en última instancia, brindarte tranquilidad. Solo asegúrate de revisar cuidadosamente los detalles del contrato de garantía. No querrás solicitar un cambio de motor o transmisión y descubrir que no está cubierto.

