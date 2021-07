Carolina Sandoval escandaliza a sus seguidores con video desde ¡el inodoro!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval no deja de impactar en sus cuentas de redes sociales oficiales, ya que con uno de sus recientes videos que ha subido a la plataforma, se ha dejado ver desde ¡el inodoro!

No queda duda de la seguridad y sobre todo el buen humor que comparte la ex presentadora de televisión para sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ya que ahora ha escandalizado algunos al dejarse ver muy casualmente en su rutina de las mañanas, donde ha mostrado un pequeño clip sentada en el retrete, esto luego de que recientemente apareciera ‘topless’ ante sus fans.

La extrovertida “Reina de la Faja” ha querido frenar las críticas de algunos usuarios que le han dicho que no se ha bañado antes de aplicarse el maquillaje, por lo que para acallar esas opiniones ha mostrado lo que es sus actividades desde que se despierta y toda su rutina de higiene, con mucho humor y simpatía por supuesto, al mejor estilo de ‘Caro’.

Se dejó ver todavía con pijama antes de meterse a bañar para luego mostrarse desde dentro de la ducha mientras se enjabona, lava sus dientes, para posteriormente aplicar sus cremas para el cutis, maquillaje y su outfit sexy para el día, donde luce espectacular con un gran escote y su enorme sonrisa de oreja a oreja.

“Y te pido que si no te gusta mi contenido visites uno que te guste, pero acá no queremos gente tóxica, QUEREMOS gente feliz que vibre bonito. Posdata: Si me bañé de verdad, fui al baño, le di gracias a Dios por hacer todas mis necesidades, me lavé la cara, tomé agua y también me puse linda“, se pudo leer bajo el vídeo que ha compartido que ya acumula más de 105 mil me gusta.

“Ahí está para las tóxicas que viven aburridas“, comentaron algunos usuarios en señal de aprobación.

Pero tambien hubo quienes ha tomado por sorpresa el audaz video de la famosa “Mima tienes que parar“, se pudo leer en la caja de comentarios.